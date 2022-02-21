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Müzik dünyasını sarsan şok ölüm: Jamal Edwards 31 yaşında hayata veda etti

#Jamal Edwards#Ed Sheeran#Emeli Sande
Müzik dünyasını sarsan şok ölüm: Jamal Edwards 31 yaşında hayata veda etti

Müzik dünyası şok bir ölümle sarsıldı. Müzik girişimcisi ve Youtube yıldızı Jamal Edwards, 31 yaşında hayata veda etti. Ed Sheeran, Skepta gibi son dönemin yıldızlarının adını duyurmasını sağlayan SBTV'nin kurucusu olan Jamal Edwards'ın ölümü, hem ailesini, hem birlikte çalıştığı sanatçıları hem de sevenlerini yasa boğdu.

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ACI HABERİ ANNESİ DOĞRULADI
Jamal Edwards'ın ölümü dün sabah menajeri tarafından duyuruldu. Ancak acı haberi doğrulayan annesi Brenda Edwards oldu. Jamal Edwards'ın, kamera karşısına geçtiği Loose Women adlı programla tanınan annesi Brenda Edwards, bu büyük kaybını bir açıklamayla doğruladı.

Müzik dünyasını sarsan şok ölüm: Jamal Edwards 31 yaşında hayata veda etti

'O, EVRENİMİZİN MERKES ÜSSÜYDÜ'
Bugün, Good Morning Britain adlı programın sunucusu Susanna Reid tarafından ekranlarda okunan bu açıklamada anne Edwards "Güzel oğlum Jamal Edwards'ın; kısa bir hastalığın ardından dün sabah hayata veda ettiğini derin bir üzüntüyle doğrulamak isterim" diye yazdı. Brenda Edwards'ın açıklaması şöyle devam etti: "Ben, kız kardeşim ve ailemizin ve arkadaşlarının geri kalanı perişan durumda. O, evrenimizin merkez üssüydü.”

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Müzik dünyasını sarsan şok ölüm: Jamal Edwards 31 yaşında hayata veda etti

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNE SAYGI İSTEDİ
Açıklamada şu satırlar da yer aldı: "Vefatını kabullendiğimize göre, bu korkunç kaybın yasını tutmak için mahremiyet istiyoruz. Herkesin sevgi ve destek mesajlarına çok teşekkür ediyorum. Jamal bana ve birçok kişiye ilham kaynağı oldu. Ona olan bağlılığımız, tıpkı bıraktığı mirası gibi devam ediyor."

Jamal Edwards son dönemde müzik piyasasının öne çıkan isimleri Ed Sheeran ve Stormzy de dahil olmak üzere bir dizi genç İngiliz şarkıcının kariyerlerinin başlamasına yardımcı olmuştu. Edwards aynı zamanda Prens Charles, oğulları William ve Harry ile birçok projede gönüllü olarak çalışmıştı. Jamal Edwards, ölümünden önce yaptığı son Instagram paylaşımında kardeşi olarak gördüğünü belirttiği Ed Sheeran'a yönelik övgü dolu sözler sarf etmişti.

Müzik dünyasını sarsan şok ölüm: Jamal Edwards 31 yaşında hayata veda etti


YATAK ODASINDA KURDUĞU STÜDYO İLE YILDIZ OLDU
Edwards 15 yaşındayken, annesi Brenda, üvey babası Patrick ve küçük kız kardeşi Tanisha ile yaşadığı evdeki yatak odasında, 200 sterlinlik bir video kamera ve bir bilgisayar kullanarak yeni müzik portalı SB.TV'yi kurdu. Jamal Edwards, yirmi yaşında hamile kaldığı dönemde annesiyle kısa bir süre birlikte olan babasını ise hiç tanımadı.

Müzik dünyasını sarsan şok ölüm: Jamal Edwards 31 yaşında hayata veda etti

8 MİLYON STERLİN SERVET YAPTI
SB. TV sayesinde hayatı değişen Edwards, sonunda 8 milyon sterlinlik bir servet kazandı. büyüdüğü West London mahallesinden ayrıldı ve Thames tarafındaki lüks bir daireye taşındı. Edward’ın YouTube'daki kanalı bu zamana dek 200 milyonun üzerinde izlendi.

Edwards, aynı zamanda Galler Prensi tarafından yönetilen bir hayır kurumu olan Prince's Trust'ın elçisiydi. 'Müzik dehası" olarak anılan Luton doğumlu Edwards, Ed Sheeran, Stormzy, Emeli Sandé, Dave ve Jessie J de dahil olmak üzere bir dizi İngiliz şarkıcının yükselmesine katkıda bulundu.

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#Jamal Edwards#Ed Sheeran#Emeli Sande

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