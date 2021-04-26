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Hayat
Haber Giriş: 26.04.2021 - 09:22 | Son Güncelleme:

Mustafa Uslu kimdir? Mustafa Uslu filmleri ve projeleri

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Mustafa Uslu kimdir? Mustafa Uslu filmleri ve projeleri

Mustafa Uslu, hakkında çıkan haberler dolayısıyla belirli dönemlerde araştırılan isimler arasında yer alıyor. Son dönemlerde imza attığı filmlerle dikkatleri üzerine çeken Mustafa Uslu, özel hayatı ile de gündemde yer alıyor. Peki, Mustafa Uslu kimdir, filmleri ve projeleri nelerdir? İşte, Mustafa Uslu hakkında merak edilen bazı bilgiler

Mustafa Uslu, 1962 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde dünyaya geldi. 2016 yılında Sinem Öztürk ile dünyaevine giren Mustafa Uslu, bu evlilikten bir çocuk sahibi olmuştur. Yapımcılığını üstlendiği filmlerle dikkat çeken Mustafa Uslu, Çiçero, Türk İşi Dondurma, Ayla, Müslüm, Sarıkamış Çocukları, Hayati Tehlike, Memlekette Demokrasi Var, Bekar Bekir gibi filmler yer alıyor.

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