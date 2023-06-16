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Mustafa Sandal’ın cayrokopter kazasında yaralanan eşi Melis Sandal taburcu edildi

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#Melis Sandal#Mustafa Sandal#Melis Sütşurup
Mustafa Sandal’ın cayrokopter kazasında yaralanan eşi Melis Sandal taburcu edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 11:01

MUĞLA’da motor arızası nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yapan cayrokopterin ağaçlara çarpması sonucu yaralanan sanatçı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal (34) ile Sinan Yılmaz (47) hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Menteşe ilçesinin Zeytin Mahallesi, Hayıtlı mevkisinde meydana geldi. Ula’nın Akyaka Mahallesinden yolcusu Melis Sandal ile turistik gezi amacıyla havalanan Sinan Yılmazın kullandığı cayrokopter, Gökova Körfezi üzerinde tur atarken bir süre sonra motor arızası meydana geldi.

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Yılmazın tarlaya kontrollü iniş yapmak istediği cayrokopter, zeytin ağaçlarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ile vatandaşlar tarafından cayrokopterden çıkarılan Sinan Yılmaz ve Melis Sandal, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim- Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Şarkıcı Mustafa Sandal, eşinin kaza geçirmesi üzerine hastaneye gelerek doktorlardan bilgi aldı. Sol elinde kırık olan Melis Sandal ve kazayı sıyrıklarla atlatan pilot Sinan Yılmaz, bu sabaha karşı tedavileri tamamlanıp taburcu edildi. 

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#Melis Sandal#Mustafa Sandal#Melis Sütşurup

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