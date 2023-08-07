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Mustafa Sandal'dan kas şov!

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Sandal#Muğla-Akyaka#Kitesurf
Mustafa Sandaldan kas şov
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 08:27

Mustafa Sandal, kitesurf okulunun bulunduğu Akyaka’da görüntülendi. Öğrencileriyle yakından ilgilenen 53 yaşındaki ünlü popçu kaslı vücuduyla dikkat çekti.

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OKULU VAR

Mustafa Sandal önceki gün Muğla-Akyaka’da açtığı kitesurf (uçurtma sörfü) okulundaydı.

Bir ara telefonla görüşen ünlü şarkıcı, o sırada sörfe hazırlanan öğrencilerden birinin unuttuğu eşyasını bulmak için konuşmasını sonlandırıp gencin yanına koştu.

Mustafa Sandaldan kas şov

KITESURF YAPTI

Okulunun öğrencileriyle yakından ilgilenen Mustafa Sandal, akşam saatlerinde kendisi de kitesurf yaptı.

Kaslı vücuduyla dikkat çeken 53 yaşındaki ünlü şarkıcı, sörf tahtası üzerinde keyifli dakikalar geçirdi.

Mustafa Sandaldan kas şov

 

 

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#Mustafa Sandal#Muğla-Akyaka#Kitesurf

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