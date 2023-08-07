Mustafa Sandal'dan kas şov!

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OKULU VAR

Mustafa Sandal önceki gün Muğla-Akyaka’da açtığı kitesurf (uçurtma sörfü) okulundaydı.

Bir ara telefonla görüşen ünlü şarkıcı, o sırada sörfe hazırlanan öğrencilerden birinin unuttuğu eşyasını bulmak için konuşmasını sonlandırıp gencin yanına koştu.

KITESURF YAPTI

Okulunun öğrencileriyle yakından ilgilenen Mustafa Sandal, akşam saatlerinde kendisi de kitesurf yaptı.

Kaslı vücuduyla dikkat çeken 53 yaşındaki ünlü şarkıcı, sörf tahtası üzerinde keyifli dakikalar geçirdi.