Murat Göğebakan'ın hayatı beyaz perdeye uyarlanıyor... O rolü Tuvana oynayacak!

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İHANET İDDİASI

Sema Bekmez’in Murat Göğebakan’ı kanser tedavisi görürken aldattığı iddia edilmişti. Bekmez’in ünlü şarkıcı hastanede tedavi görürken ona ait bankadaki paraları alıp başka bir adamla kaçtığı ve “Ben kanserli bir adamla uğraşamam” dediği öne sürülmüştü.

2014’de hayatını kaybeden Murat Göğebakan, yaklaşık 11 yıl Sema Bekmez’le evli kalmış, çiftin bir çocukları olmuştu. Sema Bekmez de geçen yıl kalp damar yetmezliği nedeniyle evinde ölü bulunmuştu.

ÇEKİMLER BAŞLADI

Tuvana Türkay’ın ‘Selma’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı filmin çekimleri ise önceki gün başladı. Filmde Göğebakan’ın hayata tutunması, müzikle tanışması, aşk ile sınavları, seyircisine, oğluna ve eşine vedası anlatılacak.

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2023'TE VİZYONDA

Yapımını Metronom Film Yapım ve CNS Productions’ın yapımcılığını ise Oğuz Sözen ve Serkan Günay’ın üstlendiği “Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı” 2023’ün ilk aylarında seyirciyle buluşacak.

Burak Sevinç, Murat Göğebakan’ı canlandıracak.