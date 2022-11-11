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Murat Göğebakan'ın hayatı beyaz perdeye uyarlanıyor... O rolü Tuvana oynayacak!

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#Murat Göğebakan#Sema Bekmez#Tuvana Türkay
Murat Göğebakanın hayatı beyaz perdeye uyarlanıyor... O rolü Tuvana oynayacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 08:00

Tuvana Türkay, ünlü sanatçı Murat Göğebakan’ın yaşam öyküsünü konu alan “Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı” adlı filmin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Burak Sevinç’in ünlü şarkıcıya hayat vereceği filmde Türkay, Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez’i canlandıracak.

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İHANET İDDİASI

Sema Bekmez’in Murat Göğebakan’ı kanser tedavisi görürken aldattığı iddia edilmişti. Bekmez’in ünlü şarkıcı hastanede tedavi görürken ona ait bankadaki paraları alıp başka bir adamla kaçtığı ve “Ben kanserli bir adamla uğraşamam” dediği öne sürülmüştü.

2014’de hayatını kaybeden Murat Göğebakan, yaklaşık 11 yıl Sema Bekmez’le evli kalmış, çiftin bir çocukları olmuştu. Sema Bekmez de geçen yıl kalp damar yetmezliği nedeniyle evinde ölü bulunmuştu.

Murat Göğebakanın hayatı beyaz perdeye uyarlanıyor... O rolü Tuvana oynayacak

ÇEKİMLER BAŞLADI

Tuvana Türkay’ın ‘Selma’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı filmin çekimleri ise önceki gün başladı. Filmde Göğebakan’ın hayata tutunması, müzikle tanışması, aşk ile sınavları, seyircisine, oğluna ve eşine vedası anlatılacak.

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Murat Göğebakanın hayatı beyaz perdeye uyarlanıyor... O rolü Tuvana oynayacak

2023'TE VİZYONDA

Yapımını Metronom Film Yapım ve CNS Productions’ın yapımcılığını ise Oğuz Sözen ve Serkan Günay’ın üstlendiği “Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı” 2023’ün ilk aylarında seyirciyle buluşacak.

Murat Göğebakanın hayatı beyaz perdeye uyarlanıyor... O rolü Tuvana oynayacak

Burak Sevinç, Murat Göğebakan’ı canlandıracak.

 

 

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#Murat Göğebakan#Sema Bekmez#Tuvana Türkay

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