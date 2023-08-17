'Oğlumun odasında sevgilisi kalıyor' deyip dava açmıştı... Mahkeme kararını verdi

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Eski eşi Elif Kuşçulu, Murat Evgin’e açtığı davayı kazandı.
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Elif Kuşçulu, 6 yıl önce boşandığı Murat Evgin’in bir sevgilisi olduğunu, bu kadının 15 yaşındaki oğlu Erem Erol’un odasında kaldığını ve oğlunun bu durumdan rahatsız olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurdu.
Murat Evgin’e ‘çocukla kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi’ için dava açan Elif Kuşçulu’yu haklı bulan mahkeme, şarkıcıyla oğlunun görüş günlerini değiştirdi. Baba ile oğlu artık 2 haftada bir hafta sonları görüşebilecek.