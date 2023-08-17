'Oğlumun odasında sevgilisi kalıyor' deyip dava açmıştı... Mahkeme kararını verdi

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Elif Kuşçulu, 6 yıl önce boşandığı Murat Evgin’in bir sevgilisi olduğunu, bu kadının 15 yaşındaki oğlu Erem Erol’un odasında kaldığını ve oğlunun bu durumdan rahatsız olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurdu.