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Murat Cemcir'den Ahmet Kural açıklaması:LCV ile davet edildiğim yere gitmem

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#Murat Cemcir#Ahmet Kural#Şahsiyet II. Fasıl
Murat Cemcirden Ahmet Kural açıklaması:LCV ile davet edildiğim yere gitmem
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 10:28

Murat Cemcir, eski dostu Ahmet Kural’ın düğününe neden katılmadığını açıkladı.

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YETENEKLİ BİR KOMEDYEN VE ESKİ DOSTUM

Ünlü oyuncular Ahmet Kural ve Murat Cemcir bir zamanlar ayrılmaz ikiliydi. Ancak bir süre önce yakın dostların
arası bozuldu.

Şahsiyet II. Fasıl”ın galasına katılan Cemcir, sorular üzerine “Ahmet yetenekli bir komedyen, eski dostum. Elbet tekrar bir araya geliriz” dedi.

Murat Cemcirden Ahmet Kural açıklaması:LCV ile davet edildiğim yere gitmem

KARDEŞLER ARASINDA KIRGINLIK OLMAZ

Cemcir, Kural’ın geçen yaz gerçekleşen düğününe katılmaması hakkında da “LCV ile davet edildiğim hiçbir yere gitmem, bu kadarını söyleyebilirim” diye konuştu.

Oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Maddi anlaşmazlık söz konusu değil, manevi anlaşmazlıklar olabilir. Ama kardeşler arasında kırgınlık olmaz.” 

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LCV nedir?

LCV, davetiyelerde kullanılan ve açılımı “Lütfen cevap veriniz” olan bir kısaltmadır. Bu uygulamayla davetlilerin katılım durumlarına ilişkin bilgi talep edilir. Daveti alan kişinin organizasyon sahibine katılıp katılmayacağı konusunda bilgi vermesi gerekir.

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#Murat Cemcir#Ahmet Kural#Şahsiyet II. Fasıl

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