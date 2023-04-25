Duygularını paylaştı... Murat Boz'u yıkan ölüm!

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Kanser hastası Sıla'nın en büyük hayali Murat Boz ile tanışıp sohbet etmekti.

Murat Boz kendisini görmek isteyen kanser hastası hayranı Sıla’nın hayalini gerçekleştirmek için ailesine ulaştı ancak aldığı ölüm haberiyle yıkıldı.

Hayranının hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan Boz, duygularını sosyal medya hesabından paylaştı:

"Benim için çok zor bir video. Sıla’nın beni görmek istediğinden bugün haberim oldu. Annesiyle konuştum. Ben ulaştığımda yoğun bakıma girmişti. Sıla’mız melek oldu. Allah, rahmet eylesin. Keşke daha önce haberim olsaydı. Diyecek bir şey bulamıyorum."