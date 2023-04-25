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Duygularını paylaştı... Murat Boz'u yıkan ölüm!

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#Murat Boz#Sıla#Hayran
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 12:55

Murat Boz, kendisini görmek isteyen kanser hastası hayranı Sıla'nın ölüm haberiyle yıkıldı. Boz, "Beni görmek istediğinden bugün haberim oldu. Keşke daha önce haberim olsaydı" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

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Kanser hastası Sıla'nın en büyük hayali Murat Boz ile tanışıp sohbet etmekti.

Murat Boz kendisini görmek isteyen kanser hastası hayranı Sıla’nın hayalini gerçekleştirmek için ailesine ulaştı ancak aldığı ölüm haberiyle yıkıldı.

Hayranının hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan Boz, duygularını sosyal medya hesabından paylaştı:

"Benim için çok zor bir video. Sıla’nın beni görmek istediğinden bugün haberim oldu. Annesiyle konuştum. Ben ulaştığımda yoğun bakıma girmişti. Sıla’mız melek oldu. Allah, rahmet eylesin. Keşke daha önce haberim olsaydı. Diyecek bir şey bulamıyorum."

 

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#Murat Boz#Sıla#Hayran

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