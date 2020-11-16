Murat Başaran kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Murat Başaran şarkıları

Murat Başaran 4 Haziran 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1997 yılında katıldığı Pop Show adlı beste yarışmasında 2. olarak dikkat çekti. Şahin Özer'in de keşfi ile 1999 Kasım ayında Azıcık Ucundan adlı ilk albümünü çıkarmıştır. 3 yıl sonra Hadi Sende Kudur albümünü 2002 Ağustos ayında çıkarmıştır. Hakan Peker'in 2000 yılına damgasını vuran Karam şarkısının söz yazarıdır. Bu dönemde başta Yalın, Gökhan Özen, Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu olmak üzere diğer sanatçılara verdiği besteler ve Gülben Ergen'e yazdığı şarkıya da dikkat çekmiştir.

Murat Başaran, 2005 Aralık ayında Sana Ölürüm adlı üçüncü albümüyle müzik kariyerindeki en başarılı dönemlerini yaşamış ve çıkışını devam ettirmeyi başarmıştır. Bu albümdeki Nankör ve Sana Ölürüm adlı şarkıları müzik listelerinde zirveye oturmuştur. 2,5 yıl aradan sonra 7 Ocak 2008'de Canın Sağolsun adlı albümünü çıkardı. 2013 yılında İşte O Sensin adlı albümü ile tekrar müzik listelerinde yer almıştır.

MURAT BAŞARAN ŞARKILARI

Azıcık Ucundan (1999)

Hadi Sende Kudur (2002)

Sana Ölürüm (2005)

Canın Sağolsun (2008)

İşte O Sensin (2013)

"Yana Yana" (feat. Yıldız Tilbe) (2019)

Video klipleri