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Müjde Ar sahte hesaplara savaş açtı

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#Müjde Ar#Hülya Koçyiğit#Ediz Hun
Müjde Ar sahte hesaplara savaş açtı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 07:45

Müjde Ar, sosyal medyada kendi ismine açılan sahte hesaplarla ilgili hukuki mücadeleyi başlattığını duyurdu.

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Twitter olmak üzere sosyal medyadaki diğer platformlarda 10’un üzerinde sahte hesap açıldığını öğrenen sanatçı, avukatı Bişar Abdi Alınak’a talimat verdi.

Müjde Ar, Magazinsortie.com sitesine ise şu açıklamayı yaptı:

“Benim adımı kullanarak paylaşım yapanlar IP numarası tespit edilerek hukuki yollarla gereği yapılacak. Benim kesinlikle Twitter’da hesabım yok, olmayacak da... Hangi hakla benim ismimi kullanıyorlar? Adalet önünde de hesap sorulacak.”

Müjde Ar sahte hesaplara savaş açtı

Sanatçının avukatı da “Fail ya da faillerin bulunması durumunda 2 ila 4 yıl arasında hapis cezası ile yargılanacaklar” dedi.

Usta oyuncular Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun da adlarına açılan sahte sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara yönelik takipçilerini uyarmıştı. Koçyiğit, “Kullandığım tek sosyal medya hesabı Instagram’dır” demişti.

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Ediz Hun da “Değerli takipçilerim Instagram ve Facebook (Ediz’in Kaktüs Bahçesi) dışında sosyal medya platformlarında hiçbir hesabımın bulunmadığını, adıma açılan diğer hesapların sahte olduğunu bilgilerinize sunarım” ifadelerini kullanmıştı.

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#Müjde Ar#Hülya Koçyiğit#Ediz Hun

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