Müjde Ar: Bizim köyün prensesi benim

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Müjde Ar çıkışta “Duyduğuma göre bu mekâna geçenlerde bir Arap prensesi gelmiş, yer olmadığı için almamışlar. Bir dahakine gelmeden önce beni arasın, ben ona yardımcı olurum. Bizim köyün prensesi benim” diyerek güldü.

NORMAL İNSAN DAYANAMAZ



Müjde Ar, dizi setlerine dönmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna şöyle yanıt verdi: “Ben çok uzun süre setlerde duramam. O koşullara normal bir insanın dayanması imkansız. Ancak iki-üç bölüm oynar, sonra da ölürüm. Torun sahibi oldum artık. Gecenin 4’ünde eve gelip, yarım yamalak yıkanıp ertesi sabah tekrar sete çıkmak 60 yaşından sonra yapılacak iş değil. Ben böyle mutluyum.”