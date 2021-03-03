Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında vefat etti?

Muhterem Nur, ölümünün 1'inci yıl dönümünde biyografisi ile araştırılan isim oldu. Arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses'in eşi sinema oyuncusu Muhterem Nur, 87 yaşında hayatını kaybetti. 2020 yılının Mart ayında böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Muhterem Nur, ölüm yıl dönümü yaklaşırken bir kez daha gündeme geldi. Peki, Muhterem Nur kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

MUHTEREM NUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Asıl adı Olga olan Muhterem Nur, Manastır şehrinde 1927'de dünyaya geldi. 16 yaşında kendisini doğuran annesini ve kendisini terk eden babasını hiç tanımayan Muhterem Nur "Anne" dediği teyzesi tarafından büyütüldü. Çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye'ye göç etti. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul Eyüp'te geçti. İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.

Muhterem Nur'un filmlere konu olacak olaylarla dolu olan hayatı Ömrümce Ağladım adlı kitaba konu olmuştu. İlk film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. İkinci filmi ise (1952), Osman Seden'in yönettiği "Kanun Namına"ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu. Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı. Boş Beşik, başrol oynadığı ilk film oldu. 1958 yapımı "Üç Arkadaş", Muhterem Nur'u "yıldız" sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç "dev" oyuncu ile başrolü paylaştı.

Yolları 1982'de kesişti. İkisi de Malatya'daki bir gazinoda sahne alacaktı. Aslında bu teklifi Gürses kabul etmeyecekti ama Muhterem Nur ismini görünce kabul etti.

Muhterem Nur ikinci evliliğini gazeteci-aktör Işın Kaan ile yaptı ve 1963 yılında ayrıldı. 1986 yılında Müslüm Gürses ile evlendi. Muhterem Nur, rol aldığı filmlerin yanı sıra Müslüm Gürses ile yaşadığı dillere destan aşkla da hep gündemdeydi. Aslında Gürses henüz tanışmadan kendisi de şöhrete erişmeden Nur'un filmlerini izlemişti hatta ona uzaktan uzağa da aşık olmuştu.

Müslüm Gürses, eşiyle ilgili yaptığı bir açıklamada, "Her insana bel bağlamam ama Muhterem Hanım, bu dünyanın insanı değil. Ben bugün bir yerlere gelmişsem bunda yüzde 90 Muhterem Hanım'ın payı vardır" ifadelerini kullanırken, Muhterem Nur ise "Ondan önce yaşamıyordum. Mutlu olmayı, huzuru anladım. Eğer bir gün gözlerim görmez, ayaklarım tutmaz, kollarım da yukarıya kalkıp ona yardım etmezse, o zaman Müslüm'ü yalnız bırakırım" açıklamasında bulunmuştu.

Muhterem Nur, 20 Mart 2020 tarihinde 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.