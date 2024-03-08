MSG kadınlarından 8 Mart mesajı

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MSG kadrosunun yarıdan fazlasının kadınlardan oluştuğunu dile getiren Zeynep Talu, “20 yılı aşkın meslek birliği yöneticiliği tecrübemde kadınların zekâsının kullanıldığı birçok işin verimli şekilde sonuçlandığını gördüm” dedi.

Aslı Gökyokuş, kadınların iş hayatında erkeklerle eşit haklara sahip olmadığına dikkat çekerek “Kadınların önündeki tüm engellerin kalkması için her türlü girişimi destekliyorum” diye konuştu.

Seda Akay, “Kadın, girdiği her ortamı güzelleştirir. Kadın aklını, duygusunu, bilgisini harmanlarken çok hassas dengeler içindedir” ifadelerini kullandı.

Cansu Kurtcu mesajında şöyle dedi: “Eşitliğin, kalkınmanın, gücün sembolü olan kadınların hayatın her alanında verdikleri başarılı mücadelenin kutlandığı bir gün 8 Mart. Bu gün vasıtasıyla haklarımızı sonuna kadar koruyacağımızı hatırlatmak isteriz.”

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Zeynep Alasya Göltekin de 8 Mart için “Dünya Emekçi Kadınlar Günü erkek egemen toplumda kendine yer bulmaya çalışan tüm kadınlarımız için sembolik de olsa bir iade-i itibardır” dedi.