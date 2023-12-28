Mont sorusu Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural'ın keyfini kaçırdı

Haberin Devamı

YILBAŞI ALIŞVERİŞİ



Kaan Tangöze 7 yıldır her kış giydiği, artık kendisiyle özdeşleşen montunu havaların soğumasıyla birlikte gardırobundan yeniden çıkardı. Önceki gün eşi Kıvılcım Ural’la Nişantaşı’nda alışverişe çıkan şarkıcının üzerinde yine eski eşi

Seçkin Piriler’in hediyesi olan

mont vardı.

YÜZÜNÜ BURUŞTURDU

Tangöze eşine parfüm aldı, sonra birlikte kafeye gittiler. Çift mekân çıkışı görüntülendi. Kaan Tangöze’ye eski eşi Seçkin Piriler’in “Kaan’ın üzerinden çıkarmadığı montu ben almıştım” sözleri soruldu. Ünlü şarkıcı yüzünü buruştururken, Kıvılcım Ural eşinin koluna girdi. Soruları yanıtsız bırakan çift, adımlarını hızlandırarak uzaklaştı.