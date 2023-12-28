Mont sorusu Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural'ın keyfini kaçırdı

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YILBAŞI ALIŞVERİŞİ
Kaan Tangöze 7 yıldır her kış giydiği, artık kendisiyle özdeşleşen montunu havaların soğumasıyla birlikte gardırobundan yeniden çıkardı. Önceki gün eşi Kıvılcım Ural’la Nişantaşı’nda alışverişe çıkan şarkıcının üzerinde yine eski eşi
Seçkin Piriler’in hediyesi olan
mont vardı.
YÜZÜNÜ BURUŞTURDU
Tangöze eşine parfüm aldı, sonra birlikte kafeye gittiler. Çift mekân çıkışı görüntülendi. Kaan Tangöze’ye eski eşi Seçkin Piriler’in “Kaan’ın üzerinden çıkarmadığı montu ben almıştım” sözleri soruldu. Ünlü şarkıcı yüzünü buruştururken, Kıvılcım Ural eşinin koluna girdi. Soruları yanıtsız bırakan çift, adımlarını hızlandırarak uzaklaştı.