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Mont sorusu Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural'ın keyfini kaçırdı

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#Kaan Tangöze#Kıvılcım Ural#Seçkin Piriler
Mont sorusu Kaan Tangöze ile Kıvılcım Uralın keyfini kaçırdı
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 08:18

Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural’la yılbaşı alışverişinde görüntülendi. Meşhur montuyla objektife yansıyan şarkıcıya eski eşi Seçkin Piriler’in “O montu ben almıştım” sözleri hatırlatıldı. Keyfi kaçan çift hızla uzaklaştı.

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YILBAŞI ALIŞVERİŞİ

Kaan Tangöze 7 yıldır her kış giydiği, artık kendisiyle özdeşleşen montunu havaların soğumasıyla birlikte gardırobundan yeniden çıkardı. Önceki gün eşi Kıvılcım Ural’la Nişantaşı’nda alışverişe çıkan şarkıcının üzerinde yine eski eşi
Seçkin Piriler’in hediyesi olan
mont vardı.

YÜZÜNÜ BURUŞTURDU

 Tangöze eşine parfüm aldı, sonra birlikte kafeye gittiler. Çift mekân çıkışı görüntülendi. Kaan Tangöze’ye eski eşi Seçkin Piriler’in “Kaan’ın üzerinden çıkarmadığı montu ben almıştım” sözleri soruldu. Ünlü şarkıcı yüzünü buruştururken, Kıvılcım Ural eşinin koluna girdi. Soruları yanıtsız bırakan çift, adımlarını hızlandırarak uzaklaştı. 

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#Kaan Tangöze#Kıvılcım Ural#Seçkin Piriler

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