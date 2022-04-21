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Monica Belluci'ye anlamlı hediye

#Monica Belluci#Maria Callas#Raif İnan
Monica Belluciye anlamlı hediye

Opera efsanesi Maria Callas’ı canlandırdığı oyunu için İstanbul’a gelen Monica Belluci, anlamlı bir hoş geldin hediyesiyle karşılandı.

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Organizasyonun mimarları Raif İnan ve Cemil Demirok, Belluci’ye, Türk soprano Leyla Gencer’in biyografisini ve CD’sini hediye etti.

Maria Callas: Mektuplar ve Anılar” gösterisi öncesinde farklı sopranoların hayatlarını araştırdığını ifade eden Bellucci, Leyla Gencer’in kendisinde özel bir yeri olduğunu belirtti:

Monica Belluciye anlamlı hediye

“Maria Callas performansım için uzun süre hazırlık yaptım. Bu süreçte tüm dünyadan sopranoların hayatlarını öğrendim ve eserlerini dinledim. Tüm dünyanın ortak değeri bu sanatçılar arasında şüphesiz Leyla Gencer en önemli isimlerden biri. Bu anlamlı hediye için Piu Entertainment ekibine çok teşekkür ederim.”

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Monica Belluciye anlamlı hediye

Leyla Gencer’in biyografisi hediye edilen Bellucci, bugün ve yarın “Maria Callas” gösterisiyle Zorlu PSM’de sahne alacak.

 

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#Monica Belluci#Maria Callas#Raif İnan

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