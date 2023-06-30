×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

Miray Daner'den aşk öpücüğü!

Güncelleme Tarihi:

#Miray Daner#Ata Caner Çerçioğlu#Bodrum
Miray Danerden aşk öpücüğü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 13:09

Oğulcan Engin’le 2 yıllık ilişkisi biten Miray Daner, genç işadamı Ata Caner Çerçioğlu’yla yeni bir aşka yelken açtı.

Haberin Devamı

Oğulcan Engin’den kendisini aldattığı için ayrıldığı öne sürülen Miray Daner, “Üçüncü kişilerle alakası yok” açıklamasını yapmıştı.

Ayrılık acısı uzun sürmedi, genç oyuncu yeni bir aşka yelken açtı.

Miray Danerden aşk öpücüğü

Bodrum’da tatil yapan Daner, önceki akşam Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun 31 yaşındaki oğlu, işadamı Ata Caner Çerçioğlu’yla Bodrum’daki Atılay Balık’ta görüntülendi.

Henüz kısa bir süredir flört ettikleri öğrenilen ikili, arkadaşlarıyla çıktıkları yemeğin ardından tekneyle denize açıldı.

Miray Danerden aşk öpücüğü

Sevgililer mekânda dudak dudağa görüntülendi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Miray Daner#Ata Caner Çerçioğlu#Bodrum

BAKMADAN GEÇME!

Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var

Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var?

#Gemi Enkazı
Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Perunun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Peru'nun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

#Peru
BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım?

#Bir Sorudan Fazlası