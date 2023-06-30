Miray Daner'den aşk öpücüğü!

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Oğulcan Engin’den kendisini aldattığı için ayrıldığı öne sürülen Miray Daner, “Üçüncü kişilerle alakası yok” açıklamasını yapmıştı.
Ayrılık acısı uzun sürmedi, genç oyuncu yeni bir aşka yelken açtı.
Bodrum’da tatil yapan Daner, önceki akşam Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun 31 yaşındaki oğlu, işadamı Ata Caner Çerçioğlu’yla Bodrum’daki Atılay Balık’ta görüntülendi.
Henüz kısa bir süredir flört ettikleri öğrenilen ikili, arkadaşlarıyla çıktıkları yemeğin ardından tekneyle denize açıldı.