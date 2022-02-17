Minor Empire kimdir, nereli?

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Minor Empire'ın ilk albümü olan Second Nature'ı oluşturanlar arasında gitarist/prodüktör Ozan Boz, vokalist Özgü Özman, gitarist Michael Occhipinti, bas gitarist Chris Gartner, perküsyonist Debashis Sinha, udi İsmail Hakkı Fencioğlu, kanuni Didem Başar, bağlama sanatçısı Sidar Demirer ve klarnet sanatçısı Selim Sesler bulunmakta.

Second Nature piyasa çıktığı Ocak 2011 tarihinten itibaren basından çok sayıda övgü almış, Kanada Radyo listelerinde 1 numaraya kadar yükselmiş ve CBC Radyo ve Toronto Sun müzik eleştirmeni Errol Nazareth tarafından "dünya müziği için geleceğe doğru atılmış büyük bir adım" olarak nitelendirilmiştir.

Kanada merkezli Exclaim! dergisi müzik yazarı David Dacks Second Nature için "çok başarılı şekilde rüyamsı" derken, Amerika merkezli World Music Central yazarı TJ Nelson albümü "cesur, uzmanca yaratılmış ve zengin içerikli" olarak değerlendirmiştir