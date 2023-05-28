Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Milli mücadelede futbol cephesi

Güncelleme Tarihi:

#Abdullah Oğuz#Kubilay Aka#Timuçin Esen
Milli mücadelede futbol cephesi
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 16:57

Abdullah Oğuz, hem yapımcılığını hem de yönetmenliğini üstlendiği “Zaferin Rengi” filmiyle, Fenerbahçe’nin Kurtuluş Savaşı döneminde milli mücadeleye verdiği desteği beyazperdeye taşıyacak.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Kurtuluş Savaşı döneminde milli mücadeleye verdiği destek, bir sinema filmiyle beyazperdeye taşınıyor. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un üstlendiği “Zaferin Rengi” adlı filmde, 1918-1923 yılları arasında, işgal altındaki İstanbul’da milli birliği uyandırmak ve futbolun kenetleyici etkisini kullanarak halka moral aşılamak için Fenerbahçe’nin düşman kuvvetleri takımlarıyla oynadığı futbol müsabakaları, ayrıca takımın saha dışında milli mücadeleye fiilen yaptığı katkılar konu edilecek.

Milli mücadelede futbol cephesi

Galip Kulaksızoğlu, Fenerbahçe’de yalnızca top koşturmadı, aynı zamanda teknik direktörlük ve başkanlık da yaptı.

Haberin Devamı

2024’TE VİZYONDA

Başrollerini ünlü oyuncular Kubilay Aka, Timuçin Esen ve Nejat İşler’in üstlendiği, ANS Productions imzalı “Zaferin Rengi” filminin çekimlerine ağustos ayında başlanacak. Yapım, 2024’ün ilk aylarında vizyona girecek. Tarihin en şanlı futbol zaferlerinden biri olarak gösterilen Harington Kupası’yla final yapacak olan film, izleyiciyi aynı zamanda dönemin sembol isimleri, Mim Mim Teşkilatı ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ilk kahramanlarıyla da buluşturacak.

Milli mücadelede futbol cephesi
Fanatik Fenerbahçe taraftarı Kubilay Aka, filmde takımın efsanevi futbolcusu Galip Kulaksızoğlu’nu canlandıracak.

FENERBAHÇE FİLMİ DEĞİL

Abdullah Oğuz film için şöyle konuştu: “90’lı yıllardan itibaren bu projemiz vardı. Uzun zamandır da çalışmasını yapıyorduk, araya pandemi girdi. O süreçte tarihi ayrıntılar için bir sürü okuma, araştırma yaptık. Şunu belirtmekte fayda var; bu bir Fenerbahçe futbol filmi değil. Öyle algılanmasın. Bu bir milli mücadele, direniş filmi. 1923’te Harington Kupası’nda yabancı işgal kuvvetlerine karşı maçlar yapılıyor ve o kupayı Fenerbahçe alıyor.” Oğuz, filmin bütçesiyle ilgili de “Çok yüksek bütçeli bir film. Ama şimdi o bütçeyi söylemeye gerek yok” dedi.

Haberin Devamı

Milli mücadelede futbol cephesi

Abdullah Oğuz

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Abdullah Oğuz#Kubilay Aka#Timuçin Esen

BAKMADAN GEÇME!

Her şey 60 saniye içinde oldu 270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim

Her şey 60 saniye içinde oldu! '270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim'

#Alex Messenger
Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

#Prenses Leonor
YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

#Sağlık