Milli mücadelede futbol cephesi

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Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Kurtuluş Savaşı döneminde milli mücadeleye verdiği destek, bir sinema filmiyle beyazperdeye taşınıyor. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un üstlendiği “Zaferin Rengi” adlı filmde, 1918-1923 yılları arasında, işgal altındaki İstanbul’da milli birliği uyandırmak ve futbolun kenetleyici etkisini kullanarak halka moral aşılamak için Fenerbahçe’nin düşman kuvvetleri takımlarıyla oynadığı futbol müsabakaları, ayrıca takımın saha dışında milli mücadeleye fiilen yaptığı katkılar konu edilecek.

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Galip Kulaksızoğlu, Fenerbahçe’de yalnızca top koşturmadı, aynı zamanda teknik direktörlük ve başkanlık da yaptı.

2024’TE VİZYONDA

Başrollerini ünlü oyuncular Kubilay Aka, Timuçin Esen ve Nejat İşler’in üstlendiği, ANS Productions imzalı “Zaferin Rengi” filminin çekimlerine ağustos ayında başlanacak. Yapım, 2024’ün ilk aylarında vizyona girecek. Tarihin en şanlı futbol zaferlerinden biri olarak gösterilen Harington Kupası’yla final yapacak olan film, izleyiciyi aynı zamanda dönemin sembol isimleri, Mim Mim Teşkilatı ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ilk kahramanlarıyla da buluşturacak.

Fanatik Fenerbahçe taraftarı Kubilay Aka , filmde takımın efsanevi futbolcusu Galip Kulaksızoğlu’nu canlandıracak.

FENERBAHÇE FİLMİ DEĞİL

Abdullah Oğuz film için şöyle konuştu: “90’lı yıllardan itibaren bu projemiz vardı. Uzun zamandır da çalışmasını yapıyorduk, araya pandemi girdi. O süreçte tarihi ayrıntılar için bir sürü okuma, araştırma yaptık. Şunu belirtmekte fayda var; bu bir Fenerbahçe futbol filmi değil. Öyle algılanmasın. Bu bir milli mücadele, direniş filmi. 1923’te Harington Kupası’nda yabancı işgal kuvvetlerine karşı maçlar yapılıyor ve o kupayı Fenerbahçe alıyor.” Oğuz, filmin bütçesiyle ilgili de “Çok yüksek bütçeli bir film. Ama şimdi o bütçeyi söylemeye gerek yok” dedi.

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