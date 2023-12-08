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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu: Babam evden dışarı çıkmıyor

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#Metin Akpınar#Duygu Nebioğlu#Gökhan Çınar
Metin Akpınarın kızı Duygu Nebioğlu: Babam evden dışarı çıkmıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2023 08:21

METİN Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu, Gökhan Çınar’ın “Katarsis” programına konuk oldu.

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 Nebioğlu, babasının kendisini son sürecin ardından hiç aramadığını ifade etti: “Öğrendiğim kadarıyla evden dışarı çıkmıyor. Kapalı bir hayat yaşıyor.”

Metin Akpınarın kızı Duygu Nebioğlu: Babam evden dışarı çıkmıyor

Konuşmakta zorlanan Duygu Nebioğlu, “Yapılması gereken şey yapılmadı ama ben babamla bir araya geldiğim zaman bana olan sevgisini hissettim. Zaten o yüzden senelerdir basına sızmadı. Sadece baba-kız ilişkisinde kalamadık hayran ve sanatçı ilişkisi kurdu benimle... Ama onun gözüne baktığım zaman anlatamadığı şeyler olduğunu hissettim. Beni henüz kimse aramadı, sadece takip ediyorlar. Arayacağını da sanmıyorum. Umarım arar” açıklamasını yaptı.

Metin Akpınarın kızı Duygu Nebioğlu: Babam evden dışarı çıkmıyor

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Duygu Nebioğlu annesinin bu olayın basına yansıdığında Almanya’da sinir krizi geçirdiğini ifade etti:

“Çok korkuyordu. O dönem tek gecelik bir ilişki olduğunu sanmıyorum. Annem bizi doğurduğu zaman 24 yaşındaydı. Ben annemin 4. çocuğuyum.”

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#Metin Akpınar#Duygu Nebioğlu#Gökhan Çınar

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