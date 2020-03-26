Merve Taşkın kimdir kaç yaşında? Paylaşımlarıyle gündemde

Sosyal medya hesapları üzerinden kendisine yazan futbolcuları ifşa ederek tanınan Merve Taşkın, bu kez sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Peki, Merve Taşkın kimdir ve kaç yaşında? İşte, paylaşımlarıyla gündeme gelen Merve Taşkın hakkında detaylı bilgiler

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve cesur paylaşımlarıyla ismini geniş kitlelere duyuran Merve Taşkın, 1998 yılında dünyaya geldi. Sosyal medya paylaşımları ardından Twitter'da zaman zaman TT olan Merve Taşkın, son olarak Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius'un kendisine Instagram'dan mesaj gönderdiği haberleriyle gündeme gelmişti. Merve Taşkın son olarak da Instagram üzerinden yaptığı açıklamayla adından söz ettirdi. Merve Taşkın, cinsel tercihiyle ilgili olarak "Sanırım ben aseksüelim ve hala bakireyim." açıklamasında bulunmuştu.

Taşkın, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımında, Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu da söyleyemem. Bu konuyla alakalı daha fazla soru sormazsanız sevinirim' notunu paylaştı.