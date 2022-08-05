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Merve Özbey'den Kuruçeşme Açıkhava'da doğum öncesi son konser

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#Merve Özbey#Paraf Kuruçeşme Açıkhava#Kararsın Dünyam
Merve Özbeyden Kuruçeşme Açıkhavada doğum öncesi son konser
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2022 12:57

Türk Pop Müziği’nin güçlü sesi Merve Özbey geçtiğimiz akşam Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ile Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı.

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İkinci bebeğine 8 aylık hamile olan Özbey, doğum öncesi son konserinde sevenleriyle buluştu. Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında 'Tamamen Arabesk' konseptiyle hayranlarının karşısına çıkan Özbey, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Doğum öncesi son kez sahne alan Özbey, "Heyecanlı mıyım, buruk muyum bilmiyorum." dedi. Güzel yorumcu, "Elif'e hamileyken pandemi vardı, üç buçuk aylıkken yattım, doğumdan 3 ay sonra konserlere başladım. Şimdi ise çok yoğun bir tempoyla çalıştım. Normalde finali ayın 20'sinde yapacaktık ama burada nokta koymayı planladık. Bunun dışında her şey yolunda." dedi.

Merve Özbeyden Kuruçeşme Açıkhavada doğum öncesi son konser


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 "ALBÜM KADINIYIM"

 Serdar Ortaç Vol.1 albümde yer alan 'Kararsın Dünyam' şarkısına klip çeken Özbey, "Doğum sürecinde boş kalmamak adına sıkı çalışıyoruz. YouTube projelerini çekeceğiz, albümü hazırlayacağız. Biliyorsunuz ki ben albüm kadınıyım, İnşallah albümle karşınızda olacağım" dedi. Konserde Cihan Nacar imzalı iki farklı kostümle sahne alan Özbey, unutulmaz arabesk şarkılardan oluşan repertuvarıyla izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.

Merve Özbeyden Kuruçeşme Açıkhavada doğum öncesi son konser

 

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#Merve Özbey#Paraf Kuruçeşme Açıkhava#Kararsın Dünyam

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