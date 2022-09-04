Merve Özbey kesenin ağzını açtı... Aileyle birlikte araba da büyüdü!

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2020’de Kenan Koçak’la evlenen ve geçen yıl kızı Elif Özüm’ü kucağına alan Merve Özbey, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

Çiftin ‘Emir’ adını koyacağı oğullarıyla birlikte aile daha da genişleyecek.

Bakıcıları da bulunan çift, yeni hayatlarında kullanmak üzere daha geniş bir araç siparişi verdi.

Koçak’la Özbey’in istekleri doğrultusunda özel olarak modifiye edilen Mercedes Vito’nun 3 milyon liraya mâl olduğu öğrenildi.

Setler çakıştı Ferzan’ı seçti

Hikâyesini Gonca Vuslateri’nin yazdığı “Cenazemize Hoş Geldiniz” filminin 1 haftalık çekimleri çöpe atılmış, sahneleri beğenmeyen yapım şirketi yönetmen değişikliğine gitmişti. Ancak bu aksaklık, Kubilay Aka’nın ekipten ayrılmasına yol açtı.

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Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in çekeceği üçlemede de rol almaya hazırlanan Kubilay Aka, iki projenin tarihleri çakışınca “Cenazemize Hoş Geldiniz”den ayrılma kararı aldı. Genç oyuncu, yeni filminin çekimleri için önümüzdeki günlerde Roma’ya gidecek.