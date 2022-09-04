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Merve Özbey kesenin ağzını açtı... Aileyle birlikte araba da büyüdü!

Güncelleme Tarihi:

#Merve Özbey#Kenan Koçak#Kubilay Aka
Merve Özbey kesenin ağzını açtı... Aileyle birlikte araba da büyüdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 08:05

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından fısıltı haberler...

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2020’de Kenan Koçak’la evlenen ve geçen yıl kızı Elif Özüm’ü kucağına alan Merve Özbey, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

Çiftin ‘Emir’ adını koyacağı oğullarıyla birlikte aile daha da genişleyecek.

Bakıcıları da bulunan çift, yeni hayatlarında kullanmak üzere daha geniş bir araç siparişi verdi.

Koçak’la Özbey’in istekleri doğrultusunda özel olarak modifiye edilen Mercedes Vito’nun 3 milyon liraya mâl olduğu öğrenildi.

Merve Özbey kesenin ağzını açtı... Aileyle birlikte araba da büyüdü

Setler çakıştı Ferzan’ı seçti

Hikâyesini Gonca Vuslateri’nin yazdığı “Cenazemize Hoş Geldiniz” filminin 1 haftalık çekimleri çöpe atılmış, sahneleri beğenmeyen yapım şirketi yönetmen değişikliğine gitmişti. Ancak bu aksaklık, Kubilay Aka’nın ekipten ayrılmasına yol açtı.

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Merve Özbey kesenin ağzını açtı... Aileyle birlikte araba da büyüdü

Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in çekeceği üçlemede de rol almaya hazırlanan Kubilay Aka, iki projenin tarihleri çakışınca “Cenazemize Hoş Geldiniz”den ayrılma kararı aldı. Genç oyuncu, yeni filminin çekimleri için önümüzdeki günlerde Roma’ya gidecek.

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#Merve Özbey#Kenan Koçak#Kubilay Aka

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