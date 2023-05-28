Merve Dizdar eleştirilere bu kadar alınmasın

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◊ Onur Baştürk: Ben de çok bayılmadım Dizdar’ın kıyafetine, ama yerden yere vuracak kadar da mesai harcamaya gerek var mı? Sosyal medya takipçisinin bu kadar çok zamanı olmasına da şaşırıyorum doğrusu. Dizdar da haklı. Herkesin aynı olmasını istiyoruz. Kafasına göre hareket edeni aynı görsel dünyada birleşmeye zorluyoruz.

◊ Ömür Gedik: Nasıl mutluysa öyle giyinsin ama eleştirilere de bu kadar alınmasın bence. Ben tarzını beğendim bu arada.

◊ Orkun Ün: Merve haklı. Çok acımasızca eleştiriyoruz bazen. Hiç ayarı yok bazı insanların. Kaldı ki kadın kötü bir elbise seçmemiş. Kendine yakışanı giyip boy göstermiş Cannes’da. Kime ne yahu!

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◊ Savaş Özbey: Haksız, çünkü eleştirilmek, konuşulmak üzere vitrine çıkıyor. Pazar günü balkonda çiçek suladığı kıyafetini konuşmuyoruz ki.

Savaş Özbey - Orkun Ün - Ömür Gedik - Onur Baştürk

Cannes güzelleri

Hande Erçel ve Meryem Uzerli, 76. Cannes Film Festivali’nde boy gösterdi. Hangisini daha çok beğendiniz?

◊ Savaş Özbey: Hande Erçel’i mor elbisesinin içinde biraz sıkışık buldum. Kendine küçük bir elbiseye sığmaya çalışıyormuş gibiydi. Meryem Uzerli daha eze eze, daha güzel taşıyordu kıyafetini.

◊ Orkun Ün: Ben Meryem’i beğendim. Bence sadenin şıklığıydı Meryem’in tanımı. Kısaca; güzel taşımış kıyafetini. Aman yanlış anlaşılma olmasın, Hande kötüydü demiyorum asla.

◊ Onur Baştürk: Hande Erçel’in mor renkli Hakan Yıldırım kıyafetini daha çok beğendim. Meryem Uzerli’ninki de güzeldi ama o kadar da parlak değildi sanki.

◊ Ömür Gedik: Meryem’i gayet güzel ve şık buldum. Hande’nin ise seçtiği renklere resmen âşık oldum.

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Onlar hep yaşayacak

Haftanın kayan yıldızları İlham Gencer ve Tina Turner’dı. Bu iki büyük kayıp hakkında yorumlarınızı alalım...

◊ Savaş Özbey: Kayan yıldız demek doğru mu bilmiyorum. Bilirsin ki kafayı kaldırdığında bazı yıldızlar hep oradadır. En karanlık gecede bile seni aydınlatır.

◊ Onur Baştürk: İlham Gencer’i Bebek’te hep görürdüm, valla çakı gibiydi her daim. O görüntüsüyle hatırlayacağım. Tina’yı ise muhteşem şarkıları ve danslarıyla... Hatta Proud Mary performansını açın izleyin tekrar derim. Nefis ötesi bir konser performansıdır!

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◊ Ömür Gedik: İki önemli müzisyen. Hayatımıza çok güzel dokundular. Ve bence eserleriyle ölümsüzlüğü yakaladılar.

◊ Orkun Ün: Biri Türk müziğine damgasını vurdu, diğeri dünya müziğine. İki büyük ismi kaybettik. Ama şu bir gerçek ki; onlar hep yaşayacaklar eserleriyle.

Kolay iş değil

Hazal Kaya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde müşahit olacağını “Sandık başında süt sağacağımı düşünmezdim” diyerek duyurdu. Açıklamasını nasıl buldunuz?

◊ Ömür Gedik: Farklı bir açıklama yöntemi seçmiş...

◊ Orkun Ün: Ahahaha! Tebessüm ettirdi açıklaması. Aslında sorumluluk bilinci de aşılamaya çalışıyor bu açıklamasıyla. Her vatandaşım sandığına sahip çıkması lazım. Ünlü, ünsüz fark etmez.

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◊ Savaş Özbey: Yeni anne olmuşken böyle bir işe soyunması takdire şayan. Anne olmak ve emzirmek ayıp değil. Ama bu ayrıntıya gerek var mıydı, onu da bilmiyorum.

◊ Onur Baştürk: Sandık başında süt sağmaya takıldı herkes ama yaptığı kolay bir şey değil. Sabahın köründen akşam saatine kadar orada olacak ve stresli bir iş. O yüzden tebrik ediyorum kendisini.

Sempatik mi antipatik mi?

İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutan, Hakan Gence’ye röportaj verdi. Açıklamaları sosyal medyada çok konuşuldu. Siz sempatik mi buldunuz bu çifti, antipatik mi?

◊ Orkun Ün: Çok sürreal bir aşk tanımlaması yapmış İrem. “At gibi, fil gibi sevmek” vesaire... Ama antipatikler diyemem. Henüz o aşamaya gelmediler. Şu an deliler gibi yaşıyorlar sevdalarını. Ne güzel.



◊ Onur Baştürk: İnce bir çizgideler sanki. Sempatik olmakla antipatiklik arasında. Ama bir noktada antipatiklerdi bence. Çünkü 3 aylık bir ilişki için kalkıp röportaj vermek biraz anlamsız.

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Bence çok sempatikler. Ama bu sefer de sanki lokomotif yine İrem’in bitmek tükenmek bilmez aşkı. Önce altın tepside aşkını sunuyor, sonra “Yanlış kapıya mı geldik?” diye soruyor.Kendileri gibiler bence. İrem içinden nasıl geliyorsa öyle davranıyor. Çok soğuk dursalar şaşardım.