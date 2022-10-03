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Merve Boluğur ve Mert Aydın evlendi... Düğünde soğuk şaka!

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#Merve Boluğur#Mert Aydın#Dj Mert Aydın
Merve Boluğur ve Mert Aydın evlendi... Düğünde soğuk şaka
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 11:04

Merve Boluğur uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi. Oyuncu, DJ Mert Aydın ile dün Fuat Paşa Yalısı’nda nikâh masasına oturdu.

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Boluğur’un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş, Aydın’ınkini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yaptı.

Çiftin nikâhını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı. Modacı Tolga Çam’ın imzasını taşıyan iki gelinlik giyen Merve Boluğur, düğün öncesi sosyal medya hesabında adına ‘Aydın’ soyadını da ekledi. Oyuncu, eşiyle fotoğrafını da “Kocam dedim dedim oldun. Seni çok seviyorum” notuyla paylaştı.

Merve Boluğur ve Mert Aydın evlendi... Düğünde soğuk şaka

SOĞUK ŞAKA

Merve Boluğur ve Dj Mert Aydın'ın nikahı kıyılırken Aydın'ın arkadaşlarından bir sürpriz geldi.

İmzalar atılmadan önce Müslüm Gürses'in 'Olmadı Yar' şarkısının 'Son pişmanlık neye yarar' bölümü çalındı. Boluğur, gülerek 'ne alaka' sözleriyle sitem etti.

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10 TAM ALTIN TAKTI

Merve Boluğur'un nikah şahitliğini yapan Aslı Hünel, geline 10 tam altın taktı. Takının toplam değeri 65 bin TL'yi bulduğu öğrenildi.

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Merve Boluğur ve Mert Aydın evlendi... Düğünde soğuk şaka

SENEYE EVLENİYORUZ

Düğüne katılanlar arasında geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atan Mert Öcal ve Sude Burcu da vardı. Bir hayli heyecanlı olan çift 'biz de seneye evleniyoruz' dedi.

Merve Boluğur ve Mert Aydın evlendi... Düğünde soğuk şaka


Oyuncu Saruhan Hünel törene sevgilisi Rabia Öztürk ile katıldı

Merve Boluğur ve Mert Aydın evlendi... Düğünde soğuk şaka

 

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#Merve Boluğur#Mert Aydın#Dj Mert Aydın

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