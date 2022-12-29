Merve Boluğur eski eşiyle yakalandı, çılgına döndü! 'Ailem istemiyor'

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Evlilikleri 2 ay bile sürmeden boşanan Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın, dün Nişantaşı’ndaydı.

Barıştıkları konuşulan çift, Müdana adlı restoranın önünde görüntülendi.

İkili, muhabirleri görünce mekâna girmekten vazgeçip koşar adım araçlarına döndü.

Merve Boluğur o sırada “Ailem istemiyor, beni çekmeyin!” diye bağırdı.

15 dakika sonra yeniden mekânın önüne gelen Merve Boluğur ve Mert Aydın, hızla içeri girdi.

20 dakikada yemek yiyip çıkan ikili, muhabirlere sert tepki gösterdi.

Boluğur, “Görüntülenmek istemiyorum. İnsan değilsiniz siz. Vicdanınız sıfır” diye bağırdı.

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Mert Aydın ise önce onu sakinleştirmeye çalıştı, ardından aracını muhabirlerin üzerine sürdü.