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Merve Boluğur eski eşiyle yakalandı, çılgına döndü! 'Ailem istemiyor'

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#Merve Boluğur#Mert Aydın#DJ Mert Aydın
Merve Boluğur eski eşiyle yakalandı, çılgına döndü Ailem istemiyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 15:01

Merve Boluğur, boşandığı eşi Mert Aydın’la görüntülenince sinirlendi. Aydın da aracını muhabirlerin üzerine sürdü!

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Evlilikleri 2 ay bile sürmeden boşanan Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın, dün Nişantaşı’ndaydı.

Barıştıkları konuşulan çift, Müdana adlı restoranın önünde görüntülendi.

İkili, muhabirleri görünce mekâna girmekten vazgeçip koşar adım araçlarına döndü.

Merve Boluğur o sırada “Ailem istemiyor, beni çekmeyin!” diye bağırdı.

Merve Boluğur eski eşiyle yakalandı, çılgına döndü Ailem istemiyor
VİCDANINIZ SIFIR!

15 dakika sonra yeniden mekânın önüne gelen Merve Boluğur ve Mert Aydın, hızla içeri girdi.

20 dakikada yemek yiyip çıkan ikili, muhabirlere sert tepki gösterdi.

Boluğur, “Görüntülenmek istemiyorum. İnsan değilsiniz siz. Vicdanınız sıfır” diye bağırdı.

Merve Boluğur eski eşiyle yakalandı, çılgına döndü Ailem istemiyor

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Mert Aydın ise önce onu sakinleştirmeye çalıştı, ardından aracını muhabirlerin üzerine sürdü.

 

 

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#Merve Boluğur#Mert Aydın#DJ Mert Aydın

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