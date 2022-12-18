Merve Boluğur bile isteye yokuş aşağı gidiyor

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- Savaş Özbey: İnsanın, “Merve’dir ne yapsa yeridir” diyesi geliyor ama bazı noktalar da var kafama takılan. Mesela rahatsız olursan kalkar gidersin değil mi? Peki adam Merve’nin fotoğrafını niye çekmiş? Fotoğrafta Merve kulaklığını takmış, müzik dinliyor halde. Hani rahatsızlık vermişti? Belki de fotoğrafını çekince “Niye çekiyorsun” falan gibi sorular sordu Boluğur. Bilemiyorum o yüzden.

- Onur Baştürk: Merve Boluğur, kendiliğinden var olan potansiyel karizması ve oyunculuk yeteneğine rağmen bile isteye yokuş aşağı yol almaya doğru devam ediyor. Dipten yukarı çıkacağına inanıyorum. Ama bunu yaşamayı sevdiğine de inanmaya başladım.

- Orkun Ün: E Merve bu. Ben yapsa şaşırmam. Yapmasa şaşırırım. Artık Merve’nin normal hareketler sergilemesi haber değeri taşıyor bana göre. Ama şunu da unutmamak gerekir, AVM’lerdeki yemek alanları ortaktır. Yer bulamayınca ilk bulduğu yere oturmuş olabilir. Bu ihtimali cebime koyuyorum ama aksi yaşandıysa ‘ürkütücü’ bir durum olduğunu da belirtmek istiyorum.

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- Ömür Gedik: Fotoğrafta kulaklık var, Merve bence başka biriyle konuşuyordu. Başka biri olsa bu yorum yapılmazdı ama konu Merve olunca, geçmişteki hallerinden yola çıkarak iş değişiyor ve her türlü yorum yapılıyor işte...

Orkun Ün - Onur Baştürk - Savaş Özbey - Ömür Gedik

Bu nefretin altında ne yatıyor?

Şarkıcı Güllü, Aleyna Tilki için açtı ağzını, yumdu gözünü: “Hiç sevmiyorum, arabesk okuyamıyor, sönecek bir balon!” Ne diyorsunuz?

- Orkun Ün: Ah be Güllü! Oysa en iyi senin anlaman lazım Aleyna’nın halinden. Çok iyi bir arabesk sanatçısıydı Güllü. Böyle açıklamalarla gündeme gelmesine hiç gerek yoktu. Haksızlık etmiş Aleyna’ya. Bence gayet güzel sesi var ve çok güzel de arabesk söylüyor Aleyna.

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- Ömür Gedik: Nefret kusmayı gerçekten de anlamıyorum. “Arabesk okuyamıyor” diyebilir ama “hiç sevmiyorum” ne demek? Böylesi tahammülsüzlük, böylesi nefretin altında ne yatıyor acaba?

- Savaş Özbey: Güllü de Aleyna gibi erken yaşta sahneye çıkıp tecrübesizlikle hırpalanmış şarkıcılardan. Keşke bir abla olarak daha empatik konuşsaymış.

- Onur Baştürk: İsmi uzun süredir duyulmamış şarkıcıların genç isimlere laf atarak gündemde kalma çabası acıklı. Aleyna Tilki gayet yetenekli bir şarkıcı.

Haksız duruma düşmüş

Kubilay Aka yapım şirketinin partisinde Mert Ramazan Demir’in üstüne yürüdü. Konu; yakın arkadaşı Mert Yazıcıoğlu’nun sevgilisi Afra Saraçoğlu. İki senaryo konuşuluyor: Biri, Saraçoğlu ile Demir’in samimi davranışları. Diğeriyse Demir’in Saraçoğlu hakkında ileri geri konuşmaları... Hangi senaryoya inanalım Konsey?

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- Onur Baştürk: Dizi oyuncuları sadece “görsel”ine bakarak seçilirse, ortada bir “kültür” olmazsa olacağı bu. “Sen arkadaşımın sevgilisine nasıl yan gözle baktın”ları konuşuruz böyle.

- Savaş Özbey: Hangi senaryo doğru olursa olsun, arkadaşını ya da onun olmadığı yerde sevgilisini koruması doğru ama üslubu yanlış. Bozulduğu bir şey var muhakkak ama haklıysa bile haksız konuma düşmüş.

- Orkun Ün: Yani arkadaşınızın sevgilisini koruma içgüdüsüyle hareket edebilirsiniz tabii ama saldırmak nedir yahu? Kaldı ki ben öyle bir kalabalığın içinde iki isim arasında bir yakınlaşma olacağını hiç zannetmiyorum.

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- Ömür Gedik: Nedeni ne olursa olsun, yapılanın yanlış olduğu kesin. Haklıysa da haksız duruma düşmüş.

Ayrılık şaşırttı ve üzdü

Arkadaşça ayrılanlar kervanına 5 yıllık ilişkilerini noktalayan Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü de katıldı. Ergüçlü, ayrılığın sebebini “5 yıllık yıpranma” olarak gösterdi. Bekliyor muydunuz bu ayrılığı?

- Ömür Gedik: Biz alışmıştık bu çifte, üzdü bu ayrılık haberi. Ama dostça ayrılmışlar. Bu da üzücü haberin iyi haberi.

- Orkun Ün: Beni ilgilendirmez ayrılıkları. Ne bekliyordum ne de beklemiyordum. Ben sonrasındaki açıklamalara taktım kafayı. “Aileden biri gibiyiz” diyorlar halen. Yahu mümkün değil! İlişkiler biter bitmez arkadaş kalınmaz Konsey. Biraz yasımızı tutalım, biraz üzülelim, unutalım geçmişi. Sonra kalalım kalacaksak arkadaş.

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- Savaş Özbey: Şaşırdım biraz. Çünkü daha 6 ay önce Asmalımescit’te birbirlerini öpücüklere boğarken görüntüleri yansımıştı ekranlara. Demek o arada için için yıpranma devam ediyormuş.

- Onur Baştürk: 5 yıllık yıpranmayı anlayamadım. 5 yıl yetiyor mu yıpranmaya? Bazen 5 hafta bile yeter oysa. Bu ayrılık sonrası ikiliyi “yaş farkı” nedeniyle yakıştıramayanlar rahatlar artık diye düşünmekteyim.

Markasını kötü yönetiyor

Burak Özçivit davetli olarak gittiği Katar’da çocuk istismarı ve tacizle suçlanan ABD’li aktör Kevin Spacey ile poz verdi, paylaştı; tepkiler üzerine özür dileyip sildi. Bu konuda Konsey ne diyor?

- Ömür Gedik: “Taciz ve çocuk istismarından haberim yok” demiş, inanıyorum Burak’a. Haberi olsa koymazdı o fotoğrafı. Ama etrafındakiler, markasını yönetenler, bunları titizlikle takip etmeli tabii.

- Orkun Ün: Yok sanırım bir menajeri falan Burak’ın. Kimden iş gelse gidiyor sanki. Ben inanmıyorum yaptığı açıklamaya. “Haberim yoktu” da, “Tesadüfen karşılaştık” da... Böyle büyük paraların döndüğü işler tesadüflere kapalıdır Konsey. Belli ki kimse tepki vermez diye düşünmüşler ama baltayı taşa vurmuşlar.

- Savaş Özbey: Burak Özçivit markası kötü yönetiliyor. Hafta içi yazdım, daha önce de kör gözüm parmağına, benzer gaflar yapmıştı. Bu iyi ihtimal. Kötü ihtimalse parayı görünce dayanamıyor.

- Onur Baştürk: Savaş’a katılıyorum. Burak Özçivit markasını o kadar kötü yönetiyor ki. Son Kevin Spacey olayı tuz biber oldu. Dünyayı, gündemi takip etmediğini tüm aleme göstermiş oldu. Üstelik yazım hataları, menajeri tarafından düzeltilmeye dahi gerek duyulmamış sıradan bir açıklamayla.

Avatar modası

Lensa isimli uygulamayla sosyal medyada herkes kendi avatarını yapıyor. Konsey trendi yakaladı mı, karşı mı?

- Onur Baştürk: Ben yakalayamadım. Çünkü herkesin “avatar”ını kendi orijinal halinden daha iyi ve nefis bulmasını ürkütücü buldum. Bulmaya da devam ediyorum.

- Savaş Özbey: Her türlü teknolojik yeniliğe geç adapte olduğum gibi bunda da ağırkanlıyım açıkçası. Şimdilik ünlü filmin ikincisi “Suyun Yolu”nu beklemekle meşgulüm.

- Orkun Ün: Karşı olmak doğru değil. Sadece irite edici diyebilirim ben. İnanın yapacağım varsa da yapmıyorum kendi avatarımı. Herkes mi dener arkadaş, herkes mi profil resmini robotumsu bir hale sokar! Anlamıyorum bu yeni çıkanlara merakımızı, “ilk ben yapayım” hevesimizi...

- Ömür Gedik: Bir arkadaşım uygulamaya girip, benim avatarımı yapmış, yolladı bana. Üstelik kedili fotoğrafımı kullanınca kedinin de avatarı oldu. Paylaşmadım henüz ama aklıma getirdiniz, bugün paylaşayım. Yeni trendlere neden karşı olayım ki? Hayatımıza renk geliyor, ne güzel işte.