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Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'i yalnız bırakmadı

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#Dilan Çiçek Deniz#Mert Yazıcıoğlu#Ankara
Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Denizi yalnız bırakmadı
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 07:48

Dilan Çiçek Deniz, “Amadeus” oyunuyla Ankara’da seyirci karşısına çıktı. Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu, ünlü oyuncuyu başkentte yalnız bırakmadı.

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ANKARA’DA SAHNELENDİ

Dilan Çiçek Deniz’in başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer’le paylaştığı “Amadeus” oyunu Ankara’da seyirciyle buluştu. Oyun, 5-6-7 Nisan’da ATO Congresium’da sahnelendi. ‘Constanze’ rolünü canlandıran Dilan Çiçek Deniz, başkente yeni sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’yla birlikte gitti.

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BİRLİKTE DÖNDÜLER

Sevgililer İstanbul’a önceki akşam döndü. İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen çiftten Dilan Çiçek Deniz, sorular üzerine “Çok güzel geçti oyun” demekle yetindi. Mert Yazıcıoğlu da “Oyunu oynadılar, geldiler” diyerek güldü. Yazıcıoğlu, “Sizin bir tiyatro projeniz var mı?” sorusuna ise “Yok, ben izleyiciyim şu an” yanıtını verdi. 

Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Denizi yalnız bırakmadı

İlk kez geçen ay birlikte görüntülenen Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu önceki gün de havaalanında objektife yansıdı.

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#Dilan Çiçek Deniz#Mert Yazıcıoğlu#Ankara

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