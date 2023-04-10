Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'i yalnız bırakmadı

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ANKARA’DA SAHNELENDİ
Dilan Çiçek Deniz’in başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer’le paylaştığı “Amadeus” oyunu Ankara’da seyirciyle buluştu. Oyun, 5-6-7 Nisan’da ATO Congresium’da sahnelendi. ‘Constanze’ rolünü canlandıran Dilan Çiçek Deniz, başkente yeni sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’yla birlikte gitti.
BİRLİKTE DÖNDÜLER
Sevgililer İstanbul’a önceki akşam döndü. İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen çiftten Dilan Çiçek Deniz, sorular üzerine “Çok güzel geçti oyun” demekle yetindi. Mert Yazıcıoğlu da “Oyunu oynadılar, geldiler” diyerek güldü. Yazıcıoğlu, “Sizin bir tiyatro projeniz var mı?” sorusuna ise “Yok, ben izleyiciyim şu an” yanıtını verdi.