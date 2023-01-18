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Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun ayrılık nedeni Mert Ramazan Demir mi?

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#Afra Saraçoğlu#Mert Yazıcıoğlu#Mert Ramazan Demir
Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlunun ayrılık nedeni Mert Ramazan Demir mi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 14:02

Afra Saraçoğlu’yla 4 yıllık ilişkisi biten Mert Yazıcıoğlu, ayrılığa güzel oyuncunun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir’le yakınlaşmasının yol açtığı iddiasına yanıt verdi.

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“Öyle bir şey yok ya! Öyle bir şey olur mu? Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok. Normal bir ilişkiydi, yaşandı ve bitti. Mert Ramazan bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok. Yapamadık, beraber son verdik.”

Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlunun ayrılık nedeni Mert Ramazan Demir mi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

AKAN SULAR DURUR

Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, Uğur Yücel’in önceki akşam BKM’de sahnelediği “Neyzen Tevfik-Hiç” adlı tek kişilik tiyatro oyununu izledi.

Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlunun ayrılık nedeni Mert Ramazan Demir mi

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Oyun sonrası muhabirlerle sohbet eden çift, “Mükemmel bir performanstı. Zaten Uğur Yücel deyince akan sular durur bizim için” dedi. İki ünlü isim, evlilikleriyle ilgili sorulara da “Gayet güzel gidiyor. Gördüğünüz gibi çok mutluyuz, her şey yolunda” yanıtını verdi. (Sayit DURMAZ)

ÜÇÜ BİR ARADA

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir, Magnet Quarterly dergisi için objektif karşısına geçti.

Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlunun ayrılık nedeni Mert Ramazan Demir mi

Aynı dizide bir araya gelen üç ünlü oyuncu, derginin yeni sayısına kapak oldu.

MUTLU VE HUZURLUYUZ

9 yıllık eşi Bahar Özdoğan’dan 2020 yılında boşanan Ferit Aktuğ, bir süredir Saadet Çamaş’la aşk yaşıyor.

Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlunun ayrılık nedeni Mert Ramazan Demir mi

42 yaşındaki oyuncu, genç sevgilisiyle önceki gün Uğur Yücel’in oyununu izledi. Çıkışta Çamaş’la el ele poz veren Aktuğ, “Güzel bir gece oldu bizim için. Her şey yolunda, mutlu ve huzurluyuz” dedi. (Sayit DURMAZ)

KIZ KIZA TATİL

Oyuncu Aslı Samat yakın arkadaşları Aslıhan Kapanşahin ve Tuğçe Yolcu ile tatile çıktı.

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Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlunun ayrılık nedeni Mert Ramazan Demir mi

Hayatımın Şansı dizisinde rol alan Aslıhan Kapanşahin, Aslı Samat ve Tuğçe Yolcu kız kıza tatile çıktı. İzin günlerinde stres atan grup Sapanca'ya gitti.

Samat eğlenceli anların yer aldığı fotoğrafları, “Havuzun tadını yine çocuklar çıkardı” notuyla paylaştı.

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#Afra Saraçoğlu#Mert Yazıcıoğlu#Mert Ramazan Demir

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