Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun ayrılık nedeni Mert Ramazan Demir mi?

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“Öyle bir şey yok ya! Öyle bir şey olur mu? Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok. Normal bir ilişkiydi, yaşandı ve bitti. Mert Ramazan bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok. Yapamadık, beraber son verdik.”

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

AKAN SULAR DURUR

Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, Uğur Yücel’in önceki akşam BKM’de sahnelediği “Neyzen Tevfik-Hiç” adlı tek kişilik tiyatro oyununu izledi.

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Oyun sonrası muhabirlerle sohbet eden çift, “Mükemmel bir performanstı. Zaten Uğur Yücel deyince akan sular durur bizim için” dedi. İki ünlü isim, evlilikleriyle ilgili sorulara da “Gayet güzel gidiyor. Gördüğünüz gibi çok mutluyuz, her şey yolunda” yanıtını verdi. (Sayit DURMAZ)

ÜÇÜ BİR ARADA

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir, Magnet Quarterly dergisi için objektif karşısına geçti.

Aynı dizide bir araya gelen üç ünlü oyuncu, derginin yeni sayısına kapak oldu.

MUTLU VE HUZURLUYUZ

9 yıllık eşi Bahar Özdoğan’dan 2020 yılında boşanan Ferit Aktuğ, bir süredir Saadet Çamaş’la aşk yaşıyor.

42 yaşındaki oyuncu, genç sevgilisiyle önceki gün Uğur Yücel’in oyununu izledi. Çıkışta Çamaş’la el ele poz veren Aktuğ, “Güzel bir gece oldu bizim için. Her şey yolunda, mutlu ve huzurluyuz” dedi. (Sayit DURMAZ)

KIZ KIZA TATİL

Oyuncu Aslı Samat yakın arkadaşları Aslıhan Kapanşahin ve Tuğçe Yolcu ile tatile çıktı.

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Hayatımın Şansı dizisinde rol alan Aslıhan Kapanşahin, Aslı Samat ve Tuğçe Yolcu kız kıza tatile çıktı. İzin günlerinde stres atan grup Sapanca'ya gitti.

Samat eğlenceli anların yer aldığı fotoğrafları, “Havuzun tadını yine çocuklar çıkardı” notuyla paylaştı.