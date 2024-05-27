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Meral Güven kimdir? Astrolog Meral Güven kaç yaşında ve nereli?

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Meral Güven kimdir Astrolog Meral Güven kaç yaşında ve nereli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 10:28

Meral Güven, astrolog sıfatıyla gerçekleştirdiği öngörülerin ardından sosyal medyanın hedefi oldu. Fenerbahçe'nin son maçta galip geleceği, Galatasaray'ın ise mağlup olacağı, böylece Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kazanacağını ifade eden Meral Güven, dün akşam sona eren lig maratonunun ardından öne çıkan isim oldu. Peki, Astrolog Meral Güven kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Meral Güven hakkında detaylı bilgiler

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Astrolog Meral Güven, 5 Nisan 1984'te Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Güven, 12 yaşından beri astrolojik bakım yapma yeteneğine sahip olduğunu, hatta 7 yaşından itibaren farklı varlıkları görebildiğini ifade etmektedir. Yaklaşık 18 yıldır profesyonel olarak inisiyasyonla uğraşan Güven, insanlara rehberlik etmeyi ve bilinçaltlarındaki gerçek benliklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmayı amaçladığını söylemektedir.

Astrolojiye olan ilgisi ve çeşitli kehanetleriyle tanınan Güven, özellikle yaptığı şampiyonluk tahminleri ve güncel olaylarla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekmiştir. 

Meral Güven, sosyal medyada ve özellikle YouTube'da astrolojik değerlendirmelerini ve yorumlarını paylaşmaktadır. Eleştiriler karşısında, geleceği veya gaibi bildiğini iddia etmediğini, mutlak bilginin sadece Allah'a ait olduğuna inandığını ve bu yeteneklerini insanlarla daha iyi koşullarda paylaşmaya çalıştığını belirtmektedir​.

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#Meral Güven#Meral Güven Kimdir#Meral Güven Nereli

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