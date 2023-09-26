Menderes Samancılar: Rıza bizim için koca bir selviydi

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2007 yapımı filmin gösterimi sonrasında sanatçının dostlarının katıldığı söyleşide duygusal anlar yaşandı.

Zeynep Ünal’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide filmin yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu, yakın dostu oyuncu Menderes Samancılar, “Rıza” filmindeki rol arkadaşı Nurcan Eren, eşi Miho Shimatashiro, yeğeni akademisyen Akın Kılıç, Vildan Erşen ve arkadaşı Rıza Kıraç sanatçıyı anlattılar.

Menderes Samancılar; “Çok iyi adamdı. Adana’yı ve Adanalıları çok severdi. Seyhan Belediyesi’nde uzun yıllar kültür elçiliği yaptı. Seyhan Kültür Şenliği’nde bayrağı Rıza taşıyordu biz de onun arkasından gidiyorduk. 35 yıllık bir dostluğumuz var. Uzun bir yol yürüdük. Rıza bizim için koca bir selviydi” dedi.