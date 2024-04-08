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Meltem Cumbul hakareti affetmedi

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#Meltem Cumbul#Ayşegül Muslu#İbrahim Altun
Meltem Cumbul hakareti affetmedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 07:22

OYUNCU Meltem Cumbul’a sosyal medya üzerinden hakaret ederek kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Ayşegül Muslu ve İbrahim Altun para cezasına çarptırıldı.

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İki şüphelinin bu hakaretleri nedeniyle onur ve saygınlığının zedelendiğini ileri süren Meltem Cumbul, avukatı Bişar Abdi Alinak aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Muslu ile Altun hakkında ‘hakaret’ suçlarından 2 yıla kadar hapis istemiyle ayrı ayrı dava açıldı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri’nde ayrı ayrı görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, sanıkların ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan 1300’er lira adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme, iki sanığın önceden bir suç kaydının bulunmamasını dikkate alarak cezalarını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi.

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#Meltem Cumbul#Ayşegül Muslu#İbrahim Altun

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