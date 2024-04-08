Meltem Cumbul hakareti affetmedi

Haberin Devamı

İki şüphelinin bu hakaretleri nedeniyle onur ve saygınlığının zedelendiğini ileri süren Meltem Cumbul, avukatı Bişar Abdi Alinak aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Muslu ile Altun hakkında ‘hakaret’ suçlarından 2 yıla kadar hapis istemiyle ayrı ayrı dava açıldı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri’nde ayrı ayrı görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, sanıkların ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan 1300’er lira adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme, iki sanığın önceden bir suç kaydının bulunmamasını dikkate alarak cezalarını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi.