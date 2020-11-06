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Melisa Ural kimdir nereli kaç yaşında?
Melisa Ural, magazin gündeminde yer alması dolayısıyla son günlerin araştırılan isimlerinden birisi olmaya devam ediyor. Sibel Can ve Hakan Ural çiftinin kızı olan Melisa Ural, özel hayatı dolayısıyla magazin gündeminde adı anılan isim oldu. Peki, Melisa Ural kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Melisa Ural hakkında detaylı bilgiler
Ünlü Şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural çiftinin ikinci çocukları olan Melisa Ural, 1994 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından aslen Malatya, anne tarafından ise Yugoslavya göçmeni olan Melisa Ural’ın Engincan Ural isminde bir abisi ve Emir Aksüt isminde bir erkek kardeşi var. Melisa Ural İngiltere, London College of Communication’da İletişim Bölümü’nde eğitim aldı.
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