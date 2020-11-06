Melisa Ural kimdir nereli kaç yaşında?

Ünlü Şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural çiftinin ikinci çocukları olan Melisa Ural, 1994 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından aslen Malatya, anne tarafından ise Yugoslavya göçmeni olan Melisa Ural’ın Engincan Ural isminde bir abisi ve Emir Aksüt isminde bir erkek kardeşi var. Melisa Ural İngiltere, London College of Communication’da İletişim Bölümü’nde eğitim aldı.