Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında, nereli? Melisa Döngel'in oynadığı diziler
Melisa Döngel, son günlerde verdiği demeçlerin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Oyunculuk kariyerine 15 yaşındayken Arka Sokaklar dizisinde başlayan Melisa Döngel, Hangimiz Sevmedik dizisi ile kariyerine devam etmiştir. Pek çok dizide yardımcı karakter olarak yer alan Melisa Döngel, ilk başrol karakterine Aşk Mantık İntikam ile erişti. Peki, Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Melisa Döngel 18 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı. İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik dizisinde Sevtap karakterini canlandırdı. Yine aynı tarihte rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde Nil karakterini oynadı. 2018'de FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye dizisinde Deniz karakterini canlandırdı. 2020 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren Başar karakterine hayat vermiştir. 2021 yılında Sadakatsiz dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştır. Yine 2021'de ise Sen Çal Kapımı dizisine veda etmiş FOX'un diğer dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil olup, Çağla Yılmaz karakterini canlandırmaya başlamıştır.
MELİSA DÖNGEL'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
|Yıl
|Proje
|Rol
|Not
|Kanal
|2016
|Arka Sokaklar
|Nil
|Yardımcı Karakter
|Kanal D
|Hangimiz Sevmedik
|Sevtap
|Yardımcı Karakter
|TRT 1
|2017-2018
|Elif
|Süreyya
|Yardımcı Karakter
|Kanal 7
|2018-2019
|Bizim Hikaye
|Deniz Çelik Elibol
|Yardımcı Karakter
|FOX
|2019
|Aşk Ağlatır
|Cemre Balaban
|Yardımcı Karakter
|Show TV
|2020-2021
|Sen Çal Kapımı
|Ceren Başar
|Yardımcı Karakter
|FOX
|2021
|Sadakatsiz
|Genç Hicran
|Konuk Oyuncu
|Kanal D
|2021-
|Aşk Mantık İntikam
|Çağla Yılmaz
|Başrol Oyuncusu
|FOX