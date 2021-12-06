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Melisa Dicle Gökhan kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Dubai'de ülkemizi temsil edecek!

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Melisa Dicle Gökhan kimdir, kaç yaşında, boyu kaç Dubaide ülkemizi temsil edecek

1.85'lik boyu ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken eski Fenerbahçe'li kadın basketbolcu Melisa Dicle Gökhan, Dubai'de gerçekleşecek olan 32. Miss Model of the World yarışmasında ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor. Genç model Melisa Dicle Gökhan katıldığı 2. Sayfa programında güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Peki Melisa Dicle Gökhan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte eski basketbolcu hakkında merak edilenler...

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Melisa Dicle Gökhan, 13 Ocak 2022 gecesi Dubai fuar alanında düzenlenecek “32.Miss Model of the World “ , “Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması”nda ülkemizi İstanbul’u model Melisa Dicle Gökhan temsil edecek. Katıldığı programda güzelliği ve oyunculuğuyla birlikte sesiyle de iddialı olduğunu gösteren Melisa Dicle Gökhan, bir de şarkı söyledi. Peki, Melisa Dicle Gökhan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Melisa Dicle Gökhan kimdir, kaç yaşında, boyu kaç Dubaide ülkemizi temsil edecek

MELİSA DİCLE GÖKHAN KİMDİR?

Yönetim Bilişim Sistemleri 4.sınıf öğrencisi olan Melisa 7 sene Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımında profesyonel basketbol oynamıştır. Aynı zamanda modellik yapan Melisa Dicle Gökhan podyumlarda yer almıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi de alan 24 yaşındaki başarılı eski kadın basketbolcu 13 Ocak 2022'de Dubai’de düzenlenecek mankenlik yarışmasında kraliçe olmak için katılacak. 1.85 cm boyunda olan Melisa Gökhan Dicle düzgün fiziği ve mükemmel İngilizcesi, İspanyolcası ve Fransızcası ile de dikkat çekiyor.

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