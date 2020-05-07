Melikşah Altuntaş kimdir?

Bartu Küçükçağlayan ile Instagram'da "Mücbir Sebepler" adlı canlı yayınları yapan Melikşah Altuntaş, yayınlarda girdiği diyalogların ardından merak edilen isimlerden oldu. İşte, Melikşah Altuntaş hakkında merak edilenler...

1987 yılında dünyaya geldi. Sinema eleştirmenliği ve sinema hakkında yazmış olduğu yazılarla tanındı. Uzun yıllardır "Bant" dergisinin editörleri arasında yer almakta olan Melikşah Altuntaş, aynı zamanda "Sinema" ve "Altyazı" adlı dergilerde de yazılar yazdı.

2011 yılında Türkmax'ta yayınlanmaya başlamış olan "Heberler" adlı programın da yaratıcı ekibi içerisinde bulunmuş olan Altuntaş, 2016 yılında yayınlanmış olan "Altınsoylar" adlı dizinin senaristleri arasında yer aldı.

Senaristlik alanında ortaya koyduğu bir diğer proje olan "Bu Gece" adlı komedi talk-show 2018 ve 2019 yıllarında yayınlandı. 10 Ocak 2020 yılında vizyona girmiş olan "Biz Böyleyiz" adlı sinema filminin hikayesinin oluşturulmasında yer almıştır.

Melikşah Altuntaş, "NeyseNe" YouTube kanalında "Bazı Nefis Filmler" programını yapıyor.