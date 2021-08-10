Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte, Popstar yarışmasıyla tanınan Mehtap Yılmaz'ın hayat hikayesi

TV8 ekranlarının yeni programı Paylaş Benimle’ye konuk olan Mehtap Yılmaz, ibretlik hayat hikayesinden çok farklı detaylar paylaştı. Açık sözlü kişiliğiyle bilinen Yılmaz, aile bağlarını ve pavyon hayatını anlattı. Zaman zaman göz yaşlarını tutamayan ünlü şarkıcı, “Hayatımın en acı günlerini pavyonda yaşadım” diyerek pavyona katlanmasının tek nedeninin erkek kardeşini okutmak olduğunu söyledi. Peki, Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte, Popstar Mehtap Yılmaz'ın hayat hikayesi…

MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

Mehtap Yılmaz 19 Mart 1978'de Rize'de doğdu ancak çocukluğu Artvin'de geçti. Geçimsizlik yüzünden anne ve baba ayrılınca iki kardeş anneye, iki kardeş de babaya verildi. Baba yeniden evlenmeye karar verince de o iki kardeş de annelerinin yanına geldi. Mehtap'ın müzikle tanışması çok küçük yaşlara dayanıyor. Babası bağlama çalıp şarkı söylermiş. Mehtap Yılmaz’ın hayatı bir arkadaşıyla birlikte gittiği restoranda değişti. Gittikleri restoranda ısrarlara dayanamayıp şarkı söyledi, çok beğenilince restoranın sahibinden iş teklifi aldı. O sıralarda bir yandan liseyi dışarıdan bitirmeye çalışıp bir yandan da sekreterlik yapıyordu.

Aldığı teklifi geri çevirmeyen Mehtap Yılmaz, işten çıkıp restorana gitmeye başladı. Bir klavye eşliğinde şarkı söylemeye başladı. Daha sonra da Ankara'da gazino ve pavyonlarda çalışmaya başladı. Popstar’a katılması da yine bir arkadaşı sayesinde oldu. Tüm elemeleri geçen Mehtap Yılmaz, sonunda da yarışmada mücadele etmeye başladı. Sivri dili, güçlü sesi ile kısa sürede de herkesin dikkatini çekti.

"BABAMDAN KURTULMAK İSTİYORDUK"

Bergen'e benzetilen sesi ve hayat hikayesiyle beğeni toplayan Mehtap Yılmaz, katıldığı Paylaş Benimle programında babasıyla ilgili, ''Kendisini sevmiyordum, nefret ediyordum. Aradan yıllar geçti ve affettim. 2. evliliğini yaptı, çocuğu var. Affettim ama gel bir de bana bunu sor. Bir baba kız ilişkisi hiçbir zaman olmadı. Başka aileleri kıskandım. Babamdan kurtulmak istiyorduk, nefret ediyorduk. Yaşamış olduğum hayatın tüm sebebi odur. Çocukken kavgadan korkuyordum. Babam inşallah annemi dövmez diyordum. Geçmişi silmek için meditasyon kamplarını gezdim '' dedi.

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