Mehmet Yüzüak, dişçide ölümden döndü

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Ölümden dönen müzisyen, kendisine yanlış tedavi uygulayan diş hekiminden şikayetçi oldu.

Yüzüak, şu açıklamayı yaptı:

“Dişlerim elimde geziyorum. Hakkımı arayacağım. İki dişim için doktora gitmiştim. Bana 9 tane implant takmış. 9 implantı ben nasıl taşırım? 73 yaşındaki bir adam beyin kanaması geçirir. Meğerse çene kemiğim kırıkmış. 6 implantı ancak o işlemi yapan doktorun çıkartabileceğini söylediler. Doktorla da davalık olduğum için hiçbir şey yaptıramıyor. Atom bombası taşıyorum ağzımda.”

Öte yandan İstanbul Diş Hekimleri Odası diş hekimine kınama cezası verdi. Suçlamaların hedefindeki diş hekimi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.