Mehmet Turgut ile şarkıcı Ada Sanlıman tek celsede boşandı

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Akyaka’da 12 kişinin şahitliğinde evlenen ünlü çiftin mutluluğu ise 1.5 yıl sürdü.
Çift geçen hafta evliliklerini noktaladı. Çift, geçen ay boşanma işlemleri için Beykoz Adliyesi’ne başvurdu.
Avukatlar Nilsu Yıldız Hazer ve Ayşegül Mermer’in temsil ettiği ikili, tek celsede yollarını ayırdı.
Evliliklerinde yaşadıkları krizi aşamayan Mehmet Turgut ve Ada Sanlıman’ın yaklaşık 3 ay önce evlerini ayırdığı iddia edilmişti.
Sosyal medya hesaplarından da takipleşmeyi bırakan çift, mutlu günlerinden kalan tüm fotoğrafları Instagram’dan silmişti.
İkili, geçimsizlik nedeniyle karşılıklı olarak anlaşıp yollarını ayırdı.