Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Mehmet Turgut ile şarkıcı Ada Sanlıman tek celsede boşandı

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Turgut#Ada Sanlıman#Ayşegül Mermer
Mehmet Turgut ile şarkıcı Ada Sanlıman tek celsede boşandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 07:52

Ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut ile şarkıcı Ada Sanlıman, 5 yıllık ilişkilerini Eylül 2021’de evlilikle taçlandırmıştı.

Haberin Devamı

Akyaka’da 12 kişinin şahitliğinde evlenen ünlü çiftin mutluluğu ise 1.5 yıl sürdü.

Çift geçen hafta evliliklerini noktaladı. Çift, geçen ay boşanma işlemleri için Beykoz Adliyesi’ne başvurdu.

Avukatlar Nilsu Yıldız Hazer ve Ayşegül Mermer’in temsil ettiği ikili, tek celsede yollarını ayırdı.

Mehmet Turgut ile şarkıcı Ada Sanlıman tek celsede boşandı

Evliliklerinde yaşadıkları krizi aşamayan Mehmet Turgut ve Ada Sanlıman’ın yaklaşık 3 ay önce evlerini ayırdığı iddia edilmişti.

Sosyal medya hesaplarından da takipleşmeyi bırakan çift, mutlu günlerinden kalan tüm fotoğrafları Instagram’dan silmişti.

İkili, geçimsizlik nedeniyle karşılıklı olarak anlaşıp yollarını ayırdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Turgut#Ada Sanlıman#Ayşegül Mermer

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı?

#Anneler Günü
Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

#Kordon Kanı
NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

#Jimmy Butler