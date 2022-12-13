Mehmet Dinçerler suskunluğunu bozdu! 3 milyonluk yüzük sahte olabilir mi?

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Hadise’yle 5 aylık evliliği geçen eylül ayında sona eren Mehmet Dinçerler, şarkıcıya hediye ettiği 3 milyon lira değerindeki yüzüğün sahte olduğu iddiası hakkındaki suskunluğunu bozdu.

A Para’nın yeni programı “Yıldızlı Sohbetler”in ilk bölümünde Funda Karayel’in konuğu olan işadamı, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Yüzük sahte değil, böyle bir şey olabilir mi? İlişkiyi yıpratmak için yapılan şeylerdi. Konuşmaya tenezzül etmedim, çünkü ne söylesem zaten tersi yazılıyordu. Bir itibar suikastı vardı. Mutlu bir beraberlik varken yüzüğün değerinin konuşulması çok saçma.”

'Boşandıktan sonra robot süpürge ve gümüş tepsiyi geri aldın mı' sorusunu da yanıtlayan iş insanı, 'Hayatım boyunca ufak tefek şeylerin peşinde koşan biri olmadım. Maddiyat ve eşyaların peşinde koşan bir süreç yaşamadık' dedi.

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Dinçerler, geçmişte attığı, boşanma döneminde gündem olan tweet’leri için de özür diledi: “Cahilceydi. Çok küçük yaşta attığım saçma sapan şeylerdi. Herkesten özür dilerim.”

YÜZÜĞÜ GÜNLERCE KONUŞULDU

Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler’den ocak ayında evlilik teklifi almıştı. Dinçerler’in romantik teklif için sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı ortaya çıkmıştı.



AMCAYI KIZDIRDI

Mehmet Dinçerler tarafından hediye edilen 40 bin dolarlık yüzük, Dinçerler ailesine ait üç şirketin konkordato davasına damga vurmuştu. Şirketin kurucu ortağı amca Mehmet Dinçerler’in avukatı “40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor” sözleriyle gündeme gelmişti.



