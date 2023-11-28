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Mehmet Ali Erbil ve Hamza Yazıcı, yeni sevgilileriyle gecelerde

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#Mehmet Ali Erbil#Hamza Yazıcı#Alisa Nasya
Mehmet Ali Erbil ve Hamza Yazıcı, yeni sevgilileriyle gecelerde
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 08:01

Sanat dünyasının iki ünlü ismi Mehmet Ali Erbil ve Hamza Yazıcı geçen pazar akşamı yeni kız arkadaşlarıyla birlikte magazin muhabirlerinin objektifine yakalandı.

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Eski sevgiliyle gecelerde

26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan’dan kısa süre önce ayrılan Mehmet Ali Erbil önceki gece Tarabya’daki Ali Baba Balıkçısı’ndan çıkarken görüntülendi.

Mehmet Ali Erbil ve Hamza Yazıcı, yeni sevgilileriyle gecelerde

Ünlü şovmenin yanında bu kez kendisinden 40 yaş küçük eski sevgilisi Alisa Nasya vardı. Mehmet Ali Erbil muhabirleri görünce panikleyen Alisa Nasya’yı “Magazin geldi. Kaçma!” diyerek sakinleştirmeye çalıştı. İkili daha sonra aynı araca binerek oradan ayrıldı.

Mehmet Ali Erbil ve Hamza Yazıcı, yeni sevgilileriyle gecelerde

İlk buluşmamız sevgili olacağız

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Hamza Yazıcı önceki akşam Cihangir’de bir kafede kız arkadaşıyla görüntülendi.

Mehmet Ali Erbil ve Hamza Yazıcı, yeni sevgilileriyle gecelerde

Şenay Forbes’le ilişkisi kısa süre önce sona eren oyuncu flaşların patlamasıyla “Arkadaşlar utanıyorum, ben pek alışık değilim. Zaten Hicret Hanım’la bu ilk randevumuz, ilk buluşmamız” dedi. Kız arkadaşı da “Hamza Bey’le sevgili misiniz?” sorusuna “Bu bizim ilk buluşmamız. Sanırım sevgili olacağız” diye yanıt verdi.

Mehmet Ali Erbil ve Hamza Yazıcı, yeni sevgilileriyle gecelerde

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#Mehmet Ali Erbil#Hamza Yazıcı#Alisa Nasya

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