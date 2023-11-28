Mehmet Ali Erbil ve Hamza Yazıcı, yeni sevgilileriyle gecelerde

Haberin Devamı

Eski sevgiliyle gecelerde

26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan’dan kısa süre önce ayrılan Mehmet Ali Erbil önceki gece Tarabya’daki Ali Baba Balıkçısı’ndan çıkarken görüntülendi.

Ünlü şovmenin yanında bu kez kendisinden 40 yaş küçük eski sevgilisi Alisa Nasya vardı. Mehmet Ali Erbil muhabirleri görünce panikleyen Alisa Nasya’yı “Magazin geldi. Kaçma!” diyerek sakinleştirmeye çalıştı. İkili daha sonra aynı araca binerek oradan ayrıldı.

İlk buluşmamız sevgili olacağız

Haberin Devamı

Hamza Yazıcı önceki akşam Cihangir’de bir kafede kız arkadaşıyla görüntülendi.

Şenay Forbes’le ilişkisi kısa süre önce sona eren oyuncu flaşların patlamasıyla “Arkadaşlar utanıyorum, ben pek alışık değilim. Zaten Hicret Hanım’la bu ilk randevumuz, ilk buluşmamız” dedi. Kız arkadaşı da “Hamza Bey’le sevgili misiniz?” sorusuna “Bu bizim ilk buluşmamız. Sanırım sevgili olacağız” diye yanıt verdi.