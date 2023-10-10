Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı mı? 'Ben çocuklarımın annelerine ev alırım'

Haberin Devamı

İddiaya göre Ceylan, Erbil’den kendisine ev almasını istedi, ünlü şovmen de bunun üzerine nişanlısıyla yollarını ayırdı.



Erbil iddiayı yalanladı: “Olur mu öyle şey, ben emlakçı mıyım? Arkadaşı ev alacaktı, yardımcı olmak için onlarla beraber ev baktım. Zaten birlikte yaşıyoruz. Ev alma durumu yok. Ucundan bile yok. Ben ancak çocuklarımın annelerine ev alırım.”

BEŞ KEZ EVLENDİ

Ünlü şovmen daha önce beş kez nikah masasına oturdu. Üç çocuğu olan Erbil, 1980 ve 1985 yıllarında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile iki kez evlendi. Bu evlilikten Sezin Erbil adında bir kızı oldu.

Daha sonra gönlünü oyuncu Nergis Kumbasar'a kaptıran Erbil, 1989 yılında üçüncü kez nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Yasmin Erbil adını verdikleri bir kızları var.

Haberin Devamı

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen, 2001 yılında evlendiği Sedef Altuntaş'tan 2003 yılında boşandı.

En son Tuğba Coşkun'la evlenen Erbil, oğlu Ali Sadi Erbil'e kavuştu. Çift 2011 yılında anlaşmalı boşandı.