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Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı mı? 'Ben çocuklarımın annelerine ev alırım'

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#Mehmet Ali Erbil#Gülseren Ceylan#Mustafa Erbil
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı mı Ben çocuklarımın annelerine ev alırım
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 08:22

Mehmet Ali Erbil’in evlenme hazırlığı yaptığı, kendisinden 40 yaş küçük nişanlısı Gülseren Ceylan’dan ayrıldığı öne sürüldü.

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İddiaya göre Ceylan, Erbil’den kendisine ev almasını istedi, ünlü şovmen de bunun üzerine nişanlısıyla yollarını ayırdı.

Erbil iddiayı yalanladı: “Olur mu öyle şey, ben emlakçı mıyım? Arkadaşı ev alacaktı, yardımcı olmak için onlarla beraber ev baktım. Zaten birlikte yaşıyoruz. Ev alma durumu yok. Ucundan bile yok. Ben ancak çocuklarımın annelerine ev alırım.”

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı mı Ben çocuklarımın annelerine ev alırım

BEŞ KEZ EVLENDİ

Ünlü şovmen daha önce beş kez nikah masasına oturdu. Üç çocuğu olan Erbil, 1980 ve 1985 yıllarında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile iki kez evlendi. Bu evlilikten Sezin Erbil adında bir kızı oldu.

Daha sonra gönlünü oyuncu Nergis Kumbasar'a kaptıran Erbil, 1989 yılında üçüncü kez nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Yasmin Erbil adını verdikleri bir kızları var.

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Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen, 2001 yılında evlendiği Sedef Altuntaş'tan 2003 yılında boşandı.

En son Tuğba Coşkun'la evlenen Erbil, oğlu Ali Sadi Erbil'e kavuştu. Çift 2011 yılında anlaşmalı boşandı.

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#Mehmet Ali Erbil#Gülseren Ceylan#Mustafa Erbil

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