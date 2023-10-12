Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan ilişkisine şaşırtan yorum: Akıllı adam... Maaşlı bakıcı yerine genç sevgili buldu!

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66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta bir süredir birlikte olduğu Gülseren Ceylan ile nişanlanmış, ikili arasından 40 yaş fark çok konuşulmuştu. Çift, önce Erbil Ailesi'nin ilişkiye onay vermediği haberleri ile gündeme geldi, ardından ise 'hediye ev' nedeniyle ayrılık kararı aldıkları iddia edildi.

Ancak küslük kısa sürdü. Erbil ve Ceylan ilişkilerine kaldıkları yerden devam etti.

Çiftin, ABD'de nikah masasna oturacağı konuşulurken, Ebru Şancı'dan şaşırtan bir yorum geldi.

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Ebru Şancı, ünlü şovmen için şunları söyledi:

"Hasta bakıcılar 1200 dolar maaş alıyor. Mehmet Ali kendine bakacak birini alıp maaş vereceğine genç sevgili buldu. Akıllı adam"

4 SAATLİK AYRILIK

Erbil ile evlilik hazırlığı yapan Gülseren Ceylan İstinye Park’ta görüntülendi. Ceylan, ev istediği iddiasına yanıt verdi: “Yalan! En başından beri beraber yaşıyoruz. Onun olduğu her yer zaten benim evim, ekstra bir eve ihtiyaç yok. Evlilik sözleşmesi de istemiyor. Kararına saygı duyuyorum. Ayrılık konusuna gelince; her çift gibi kavga ettik ama 4 saatlik bir ayrılığımız oldu. Ben evden gittim, o da fotoğrafımızı sildi, sonra barıştık.”

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YAŞ FARKI ÖNEMSİZ

26 yaşındaki Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil’le aralarındaki 40 yaş fark hakkında sosyal medyada yapılan yorumlara üzüldüğünü de söyledi: “Bizimki kısa vadeli bir ilişki değil. O bana ‘Takılma’ diyor. Benim için yaş farkının hiç önemi yok. Ben onu 60 yaşında görmüyorum. Belki ‘x’ bir adam olsaydı 60 yaşında olduğunu hissederdim ama o bana bunu yaşatmıyor.”

Kimseye akıl danışmıyor

Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil’in ailesinin ilişkilerini onayladığını söyledi:

“Hiç kimseden kötü bir tepki yok, çünkü Mehmet Ali kendi hayatını yaşayan, kimseye akıl danışmayan bir insan. Yanındakiler de ona saygı duyuyor. Her şey yolunda ve mutluyuz.”

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BEŞ KEZ EVLENDİ

Ünlü şovmen daha önce beş kez nikah masasına oturdu. Üç çocuğu olan Erbil, 1980 ve 1985 yıllarında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile iki kez evlendi. Bu evlilikten Sezin Erbil adında bir kızı oldu.

Daha sonra gönlünü oyuncu Nergis Kumbasar'a kaptıran Erbil, 1989 yılında üçüncü kez nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Yasmin Erbil adını verdikleri bir kızları var.

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen, 2001 yılında evlendiği Sedef Altuntaş'tan 2003 yılında boşandı.

En son Tuğba Coşkun'la evlenen Erbil, oğlu Ali Sadi Erbil'e kavuştu. Çift 2011 yılında anlaşmalı boşandı.

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