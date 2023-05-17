Mehmet Ali Erbil gecelerde: Yanlış bir durum yok!

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Mehmet Ali Erbil önceki akşam Karaköy’deki Zebra isimli mekandaydı.

Ünlü komedyen, iş insanı Bülent Korkmaz’ın doğum gününe katıldı.

Erbil, arkadaşına parmağındaki yüzüğün aynısını hediye etti ve “Biz yüzüklerin efendisiyiz” dedi.

Erbil’in yanında aralarında influencer Merve Özaltın’ın da bulunduğu kadın arkadaşları da vardı.

Komedyen, gece sonunda arkadaşlarıyla mekandan çıkarken “Evimize gidiyoruz, yanlış bir durum yok” açıklamasını yaptı.

Mehmet Ali Erbil, kadın arkadaşlarıyla aynı arabayla evine geçti.