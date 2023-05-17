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Mehmet Ali Erbil gecelerde: Yanlış bir durum yok!

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#Mehmet Ali Erbil#Bülent Korkmaz#Karaköy
Mehmet Ali Erbil gecelerde: Yanlış bir durum yok
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 07:42

Mehmet Ali Erbil önceki akşam kadın arkadaşlarıyla bir doğum gününe katıldı. Ünlü şovmen, mekan çıkışında “Yanlış bir durum yok, evimize gidiyoruz” dedi.

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Mehmet Ali Erbil önceki akşam Karaköy’deki Zebra isimli mekandaydı.

Ünlü komedyen, iş insanı Bülent Korkmaz’ın doğum gününe katıldı.

Erbil, arkadaşına parmağındaki yüzüğün aynısını hediye etti ve “Biz yüzüklerin efendisiyiz” dedi.

Mehmet Ali Erbil gecelerde: Yanlış bir durum yok

Erbil’in yanında aralarında influencer Merve Özaltın’ın da bulunduğu kadın arkadaşları da vardı.

Komedyen, gece sonunda arkadaşlarıyla mekandan çıkarken “Evimize gidiyoruz, yanlış bir durum yok” açıklamasını yaptı.

Mehmet Ali Erbil gecelerde: Yanlış bir durum yok

Mehmet Ali Erbil, kadın arkadaşlarıyla aynı arabayla evine geçti.

 

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#Mehmet Ali Erbil#Bülent Korkmaz#Karaköy

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