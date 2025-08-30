Mehmet Ali Erbil canlı yayında takı topladı

×
#Mehmet Ali Erbil#Gülseren Ceylan#Nikah
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 08:48

Gülseren Ceylan’la evlenen Mehmet Ali Erbil, nikâhın ertesi günü TikTok’ta takı niyetine para topladı!

68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki Gülseren Ceylan’la önceki gün Yeniköy’deki evinin bahçesinde evlendi. Nikâhın ertesi günü sabah saatlerinde TikTok’ta canlı yayın açan ünlü şovmen, kendine has muzipliğiyle sosyal medya kullanıcılarından para topladı. 

Haddimize değil

Çocuklarının Mehmet Ali Erbil’in evliliğine onay vermediği konuşuluyordu. Ali Sadi Erbil konuyla ilgili soruya “Yorum yapmak bizim haddimize değil” yanıtını verirken, ablası Yasmin Erbil “Kardeşim çok güzel konuştu” dedi.

Poz vermedi

Nikâh sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan Gülseren Ceylan, Ali Sadi Erbil’i birlikte poz vermeye ikna edemedi. Ceylan, kolundan tutup çekmesine rağmen poz vermeyen Ali Sadi için “Fotoğraf çektirmeyi sevmiyor” dedi.

#Mehmet Ali Erbil#Gülseren Ceylan#Nikah

