Mehmet Ali Erbil canlı yayında takı topladı

Haberin Devamı

68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki Gülseren Ceylan’la önceki gün Yeniköy’deki evinin bahçesinde evlendi. Nikâhın ertesi günü sabah saatlerinde TikTok’ta canlı yayın açan ünlü şovmen, kendine has muzipliğiyle sosyal medya kullanıcılarından para topladı.

Haddimize değil

Çocuklarının Mehmet Ali Erbil’in evliliğine onay vermediği konuşuluyordu. Ali Sadi Erbil konuyla ilgili soruya “Yorum yapmak bizim haddimize değil” yanıtını verirken, ablası Yasmin Erbil “Kardeşim çok güzel konuştu” dedi.

Poz vermedi

Nikâh sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan Gülseren Ceylan, Ali Sadi Erbil’i birlikte poz vermeye ikna edemedi. Ceylan, kolundan tutup çekmesine rağmen poz vermeyen Ali Sadi için “Fotoğraf çektirmeyi sevmiyor” dedi.

Haberin Devamı