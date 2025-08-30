Mehmet Ali Erbil canlı yayında takı topladı

Güncelleme Tarihi:
68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki Gülseren Ceylan’la önceki gün Yeniköy’deki evinin bahçesinde evlendi. Nikâhın ertesi günü sabah saatlerinde TikTok’ta canlı yayın açan ünlü şovmen, kendine has muzipliğiyle sosyal medya kullanıcılarından para topladı.
Haddimize değil
Çocuklarının Mehmet Ali Erbil’in evliliğine onay vermediği konuşuluyordu. Ali Sadi Erbil konuyla ilgili soruya “Yorum yapmak bizim haddimize değil” yanıtını verirken, ablası Yasmin Erbil “Kardeşim çok güzel konuştu” dedi.
Poz vermedi
Nikâh sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan Gülseren Ceylan, Ali Sadi Erbil’i birlikte poz vermeye ikna edemedi. Ceylan, kolundan tutup çekmesine rağmen poz vermeyen Ali Sadi için “Fotoğraf çektirmeyi sevmiyor” dedi.