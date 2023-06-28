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Mehmet Ali Erbil Cihangir'de... 'Bugün halk günüymüş, ben de halktan sayılırım'

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Ali Erbil#Hadise#Ezgi Mola
Mehmet Ali Erbil Cihangirde... Bugün halk günüymüş, ben de halktan sayılırım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 12:00

Mehmet Ali Erbil önceki akşam Cihangir Sur Balık’taydı.

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Mekâna davetli olarak gelen komedyen, “Bugün halk günüymüş. Ben de halktan sayılırım” dedi. Uzun zamandır gece gezmelerine çıkmadığını söyleyen Erbil, “Çünkü yoğunum. Bayramda da yoğunum, bir sürprizim olacak size” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

Mehmet Ali Erbil Cihangirde... Bugün halk günüymüş, ben de halktan sayılırım

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

NİCE YILLARA HACIKOM

Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı’nın doğum gününü partiyle kutladı.

Mehmet Ali Erbil Cihangirde... Bugün halk günüymüş, ben de halktan sayılırım

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Eşi için özel bir pasta hazırlatan Nazlı Sabancı, “Mutlu yıllar Hacıkom, seni çok seviyoruz” notunu düştüğü pastanın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Mehmet Ali Erbil Cihangirde... Bugün halk günüymüş, ben de halktan sayılırım

OLAY VAR

Hadise, altın rengi mini elbisesiyle verdiği pozları Instagram’da “Olay var dediler geldik” notuyla paylaştı.

Mehmet Ali Erbil Cihangirde... Bugün halk günüymüş, ben de halktan sayılırım

Hadise konser maratonuna devam ediyor. Ünlü popçu, Kurban Bayramı’nın üçüncü günü Kıbrıs’taki Concorde Luxury Resort Otel’de konser verecek. Dördüncü gün Antalya’daki özel bir gecede sahne alacak olan şarkıcı, sonrasındaki süreçte de tatil yapmadan konserlerine devam edecek.

TEMİZLİK EKİBİM

İlk bebeğine hamile olan Ezgi Mola, Çeşme’deki yazlığını tadilata soktu.

Mehmet Ali Erbil Cihangirde... Bugün halk günüymüş, ben de halktan sayılırım

Ustalar işini bitirdikten sonra beş kişilik ekip evi temizledi. Ezgi Mola bu süreçte yaşadığı aksilikleri anlattı: “Dün temizliğim bitmeliydi ama usta iki boruyu yanlış takmış; sıcağı soğuğa, soğuğu sıcağa. Beni çıldırttı. Temizlik günü tekrar duvar kırıldı, cinnetimi düşünün. Başka bir usta gecikti, sonra arayıp ‘Cihazı unutmuşum’ dedi. Meğer telefonunu unutmuş. Uyuyakaldım dese daha samimi.”

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BAYRAM DÖNEMİNDE İSTANBUL ÇOK GÜZEL

Mahir İpek önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Oyuncu, yıllardır Cihangir’de yaşadığını, nüfusun bir bölümünün bayram dolayısıyla şehri terk ettiği için İstanbul’u en çok bayramlarda sevdiğini söyledi:

Mehmet Ali Erbil Cihangirde... Bugün halk günüymüş, ben de halktan sayılırım

“Cihangir benim mahallem yıllardır da burada yaşıyorum. Bayramda İstanbul’un büyük çoğunluğu gitmiş. Benim için en güzel yanı bu bayram dönemleri. İşte huzur bu.” Oyuncu, bir süredir hayatında kimse olmadığını açıkladı. İpek, yalnızlığın zor olup olmadığı sorusuna ise şu cevabı verdi: “Tabii aşk güzeldir ama bunun hayatımın içinde olması da elzem değildir.” (Sayit DURMAZ)

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'AFRODİZYAK' ENERJİSİ

Hande Yener, “Afrodizyak” albümünün ilk konserini önceki akşam Foryou35 İzmir’de verdi. Ünlü popçu konserinde Limonette Design tarafından tasarlanan mücevherler taktı.

Mehmet Ali Erbil Cihangirde... Bugün halk günüymüş, ben de halktan sayılırım

Hande Yener, yeni albümüyle Spotify ve Apple’da müzik listelerinin kapak yıldızı olma başarısını da gösterdi ve listelere zirveden giriş yaptı.

 

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#Mehmet Ali Erbil#Hadise#Ezgi Mola

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