Masum olduğunu söylemişti… Sevgilisini öldüren internet modelinin mesajları şoke eden gerçeği ortaya çıkardı

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Internet modeli Courtney Clenney, Miami'deki dairelerinde erkek arkadaşını öldürmekle suçlandı.

Basına yansıyan detaylara göre, aynı zamanda internet üzerinden kendisine ait yetişkin içeriklerini de para karşılığı paylaşan model Courtney Clenney, bu yılın başlarında Miami'deki dairelerinde ayrı yaşadığı erkek arkadaşının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili bir cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. 25 YAŞINDAKİ MODEL, 27 YAŞINDAKİ ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Gerçek adı Courtney Clenney olan ancak internette Courtney Tailor olarak tanınan genç kadın, ağustos ayının başlarında Hawaii'de tutuklandı ve ayrıldığı erkek arkadaşı, 27 yaşındaki Christian'ı öldürdüğü iddiasıyla ikinci derece cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

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Nisan ayında yaşanan olay nedeniyle, 25 yaşındaki Courtney’nin, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındığı, savunma avukatı Frank Prieto tarafından ABD medyasında doğrulanmış, bu açıklamaları hemen ardından da medya aylarca bu olayı didikleyerek polislerle birlikte gerçeklerin peşine düşmüştü.

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Avukatı, Clenney'in polis tarafından gözaltına alındığı sırada madde bağımlılığı ve travma sonrası bozukluk nedeniyle Hawaii'de bir rehabilitasyon merkezinde bulunduğunu söyledi.

Savunma avukatı Prieto gazetelere verdiği demeçte, “Özellikle soruşturmayla iş birliği yaptığımız ve suçlanırsa onu gönüllü olarak teslim etmeyi teklif ettiğimiz için, bu durum karşısında tamamen şok oldum.” demişti o günlerde. “Müvekkilimin adını mahkemede temize çıkarmak için sabırsızlanıyoruz.”

Modelin tutuklanması, savcıların ölümcül bıçaklamayla ilgili soruşturmayı yeniden başlatmasından neredeyse dört ay sonra gerçekleşti. GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAMIŞ

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Sadece Instagram'da 2 milyon takipçisi olan Clenney'in 3 Nisan'da Miami'nin Edgewater semtindeki lüks apartmanında çıkan kavganın ardından Obumseil'i göğsünden bıçakladığı iddia edildi.

Avukatı, Obumseil onu haftalarca takip ettikten sonra ona saldırdığında, Clenney'nin kendini müdafaa ettiğini iddia etti.

Prieto, Instagram yıldızının, Obumseil'i onu boğazından tuttuktan sonra maktulü bıçaklamaya zorlandığını söyledi.

Avukat, iki yıldan daha az bir süredir birlikte olan çiftin o sırada ayrı olduğunu da sözlerine ekledi.

COURTNEY CLENNEY: SALDIRGAN VE MANİPÜLATİF

Savcılarsa genç kadını sorunlu ilişkilerinde manipülatif davranan bir saldırgan olarak resmettiler. Ve iddialarını desteklemek için yavaş yavaş kamuya açıklayıcı deliller sunmayı sürdürdüler.

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Courtney Clenney erkek arkadaşını nefsi müdafaa için öldürdüğünü iddia etmeye başlamıştı. Hatta genç kadının söylediğine göre çift ayrıldıktan sonra Obumseil, onu takip etmeye başlamış, bu durum ‘ısrarlı takip’ vakasına dönüşüp iyice rahatsız edici hale gelmeye başlayınca Courtney polise giderek uzaklaştırma emri çıkartmak zorunda kalmıştı.

DÜĞÜMÜ ÇÖZEN ASANSÖR VİDEOSU

Ancak dava sürecinde ortaya çıkan bir asansör videosu, güzel fenomenin yarattığı dehşeti gözler önüne serdi ve aslında ilişkideki şiddetin failinin kendisi olduğunu ortaya çıkardı.

Mahkeme devam ederken savcılar bir kez daha Courtney Clenney’nin aleyhinde bir delili sihirli değneklerini sallarcasına bir anda ortaya çıkardılar ve cinayetle ilgili şüpheler artık daha net görünmeye başladı.

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Geçtiğimiz şubat ayında, güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği söylenen görüntüler çiftin yaşadığı apartmanın asansöründen alınmıştı. Videoda çiftin evlerine giderken çok şiddetli bir kavgaya tutuştuğu açıkça görülüyordu.

Videoda Clenney'in defalarca Obumseli'nin kafasına vurduğu korkunç anlar vardı. Adam, kafasına darbe aldıkça onu uzaklaştırmaya çalışıyor ancak Clenney'in öfkesinden kurtulamıyor ve şiddetli darbeler almaya devam ediyordu. Bir dakikalık video boyunca kadının ona saldırmaya devam ettiği açık ve net olarak izlenebiliyordu. YENİ DELİLLER ÖYLE BİR ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI Kİ!

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Bu yetmezmiş gibi, mahkemeye yeni deliller gelmeye devam etti. ABD basınında bugün yer alan yeni bir habere göre savcılar bu kez de Courtney Clenney'in attığı telefon mesajlarını ele geçirmişti. Ve bu mesajlardaki kan donduran detaylarda kadının cinayeti işlemeden önce aslında bir kez daha cinayete teşebbüs ettiği ortaya çıkmıştı.

Miami-Dade Eyalet Savcılığı tarafından yayınlanan şaşırtıcı yeni metin mesajları, Christian Obumseli'nin Clenney ile fırtınalı ilişkisi sırasında katlandığı iddia edilen fiziksel ve sözlü tacize yeni kanıtlar sağlıyordu.

27 yaşındaki kripto para tüccarı, nisan ayındaki ölümünden sadece haftalar önce sosyal medya yıldızı sevgilisine “Şubat şu ana kadar geçirdiğim en kötü aydı” diye yazdı. Zavallı adam mesajına şöyle devam ediyordu: Aldatıldım. Bana yine o korkunç kelimeyle hitap ettin. Dikişli yerlerime defalarca vurdun ve bu yüzden yaralarım iyileşmiyor, dikişlerim kaç defa açıldı.” “BENİ BIÇAKLADIĞIN İÇİN ÜZGÜN MÜSÜN?”

Bu korkunç sözler yetmezmiş gibi, Miami Herald’ın dünkü haberinde Obumseli’nin, Clenney tarafından Ekim 2021 tarihinde bıçaklandığı ortaya çıktı. Obumseli Clenney’ye “Beni bıçakladığın için bacağım çok ağrıdığı ve acıdığı halde sana güzel bir gün geçirttim. Beni bıçakladığın için sana kendini kötü hissettirdim mi? Hayır, bunu sineye çektim ve yoluma devam ettim.” diye sitem etmişti bir başka mesajında.

Metinler Obumseli'nin sevgilisine uysal ve itaatkâr davrandığını gösteriyor. Yine onun tarafından yaralandığında genç kadının soğuk bir tavırla “Hastane yatağının tadını çıkar.” yazdığı görülüyor. Adamsa tam tersine sevgilisine onu neden bu zor durumda yalnız bıraktığını ve hastane gelmediğini soruyor.

Clenney, tek pişmanlığını bu olaydan günler sonra ondan özür dileyerek gösteriyor. “Seni çok seviyorum Christian. Seninle hastanede olmalıydım ve senin yanında uyumalıydım, her zaman yaptığım gibi,” diye yazıyor sevgilisine. Ama hepsi bu kadar… CANINA TAK ETTİ

Obumseli, artık canına tak ettiği noktada ilk kez sevgilisine karşı çıkmaya cesaret ediyor. Uzunca bir mesajda ona şunları yazıyor:

“Düşünsene sevgilim. Yüzümü kestin, beni bıçakladın, bana ettiğin hakaretler, söylediğin o korkunç şeyler… Bir başkası olsaydı ya da ben kötü bir adam olsaydım kariyerin çoktan biterdi. Polise gidip her şeyi anlatmam seni piyasadan ve geri kalan her yerden silmeye yeter de artar bile.”

Courtney Clenney’nin avukatı Frank Prieto, bu mesajlaşmaların, çiftin toksik ilişkilerinin tamamını yansıtmadığını söylüyor. Bununla da kalmayan savunma avukatı ayrıca ellerinde kanıtlar olduğunu, hikâyenin Courtney tarafından anlatılacak olan versiyonunda cinayete kurban giden adamın suçlu çıkacağını savunuyor. “DELİLLERE BİR DE BİZİM TARAFIMIZDAN BAKIN”

“Savcılık tarafından kamuya açık keşif kapsamında medyaya sunulan kanıtlar, sürecin tek taraflı bir görüntüsüdür. Bütün hikâye bu kadar değil. Bu eksik bir anlatım. En sansasyonel deliller, kamuoyunun bu davayla ilgili merakını beslemek için uygun olmasalar da muhabirler tarafından özenle seçilmiştir.”

Davanın sonucunda ne olacağı ve jürinin Courtney Clenney’nin kaderini nasıl çizeceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Ancak herkesin emin olduğu bir konu var: Buy dava ve davayla ilgili deliller bir süre daha manşetlerin en üst sıralarında yer almaya devam edecek…