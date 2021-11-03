MasterChef Azize kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef Azize Polat hakkında merak edilenler

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MasterChef yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Azize Polat, başarılı yemeklerinin yanında yarışmacılarla arasında geçen tatlı sert atışmalarıyla da gündemdeki yerini koruyor. Sık sık eleme potasında gördüğümüz ancak her seferinde başarıyla potadan çıkarak yarışmaya devam etme hakkı kazanan MAsterChef Azize, yedeklerden gelmiş olmasına rağmen yarışmada yer edinmeyi başardı. Takipçileri MAsterChef kimdir, nereli, evli mi ve kaç yaşında sorularını araştırmaya devam ediyor. İşte MAsterChef Azize Polat hayatı hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF AZİZE KİMDİR?

MasterChef’in yeni yarışmacısı Azize Polat, 35 yaşında. Ev hanımı olan Azize Polat’ın üç çocuğu bulunuyor. Aslen Adanalı olan MasterChef Azize, yarışmaya daha önce de başvurmuş. Üçüncü başvurusunda kabul alabilen yarışmacının aşçılık eğitimi bulunmuyor.

Yarışmacı yedeklerden kadroya dahil olan MasterChef Azize, sık sık eleme potasına girmesine rağmen başarılı tabaklarıyla yarışmaya devam etmeye hak kazanıyor.