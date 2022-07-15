Mario Levi ısrar etti yazdıklarım roman oldu

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◊ Fatma Hanım, sizi biraz tanıyalım. Sanatçı bir ailenin çocuğusunuz değil mi?

- Evet, hem annem hem de babam Devlet Tiyatrosu sanatçısı. Bursa’da, sanatla iç içe büyüdüm. İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi mezunuyum. Ben de tasarımcıyım aslında. Tiyatro bölümünde dekor, yani mekân tasarımı ve kostüm, yani kıyafet tasarımı okudum.

◊ İş hayatına başlamanız nasıl oldu?

- İlk olarak TRT’de çalışmaya başladım. Sonra yurtdışı sinema sektörü deneyimim oldu. Yurda döndüğümde tiyatrolar için dekor tasarımlarının yanı sıra radyoculuk yaptım ve televizyon kanallarında çalıştım. Daha sonra görsel ve işitsel sanatlardaki deneyimimi eğitim ve iletişim sektöründe kullanarak stratejik iletişim tasarımı yapmaya başladım. Ve bu yolculuğun devamında hikâye tasarımı yapmaya başlayarak ilk romanımı yazdım.

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YAŞAM BOYU ÖĞRENCİ OLMAK ÖNEMLİ

◊ Hedefiniz nedir?

- Çok karmaşık değil aslında... Ben önüme gelen ne varsa kendimce en iyisini yapmaya gayret ederim. Yani büyük küçük iş diye bakmadan o süreci en iyi şekilde atlatmaya ve öğrenmeye çalışırım. Eğitim verdiğim kadar, yaşam boyu öğrenci olmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla varılacak bir nokta olmadı hayatımda, ben hep yolculuktayım.

◊ Roman yazma yolculuğunuz nasıl başladı?

- Uzun zamandır çeşitli dergi ve blog’larda iş hayatı üzerine yazılarım yayınlanıyor zaten. Marka algısını doğru yönetmek için topluma katma değer sağlayan, iz bırakan ve etki yaratan stratejiler kurgulamak gerekiyor. Dolayısıyla iyi bir hikâye anlatıcısı olmak, sade ve anlaşılır bir dil ve üslupla yapılanları toplumla paylaşmak önemli. Buradan yola çıkarak yaratıcı yazarlık atölyeleri arayışına girdim ve sevgili hocam Mario Levi ile tanıştım. İlk gün yazdığım metnin devamını getirmem için ısrarlı motivasyonu sonucunda bir kitaba dönüşmeye başladı.

GÜNÜMÜZ VE GEÇMİŞ BİR ARADA

◊ Kitabınızda anlattığınız hikâye nedir?

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- “Bildiğiniz Gibi Değil”de, kitabın adından da anlaşılacağı üzere, hiçbir şeyin aslında göründüğü gibi olmadığı bir noktaya işaret ediyorum. Günümüz İstanbul’unda gazetecilik yapan Sema, başarılı şirketlerin pek bilinmeyen hikâyelerini yazma sevdasıyla gittiği binanın kapısından girdiğinde, öğreneceklerinin onun yaşamını da biçimlendireceğinden habersiz. Hikâye, kapıda karşılaştığı yaşlı Kemal’le röportajı yapacağı genç Kemal’in eşlerinin ‘Ferhunde’ ismini taşıdığını öğrenmesiyle başlıyor.

◊ Kitap satışta mı?

- Evet, 1.5 hafta önce Mona Kitap’tan satışa çıktı. Tüm kitapçılar ve online satış kanallarından bulunabilir.

TANITIMA DESTEK VERDİLER

◊ Kitap tanıtımınız da hayli renkliydi...

- Evet, tanıtıma siyaset, sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin davetliler arasındaydı. Kürşat Başar, Nasuh Mahruki, Makbule Cengiz gibi yazarların yanı sıra, Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Feyha Çelenk, Yıldız Kültür, Serpil Tamur ve Murat Karasu gibi tecrübeli isimler de sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Ali Düşenkalkar davette kitaptan bir bölüm okudu.