Maria Way kimdir, nereli, kaç yaşında?

Maria Way, 1992 yılının Aralık ayında Rusya’nın Tambov şehri’nde dünyaya geldi. Manken, model ve youtuber olarak tanınan Maria Way, 2012 yılının Nisan ayında Youtube dünyasına giriş yapmıştır. Bir dönem vlogger Kate Clapp ile birlikte de paylaşımlar yapmıştır. Gezi, eğlence, seyahat, moda ve yaşam tarzı videoları ile dikkatleri üzerine çeken ünlü isim Youtube’da en fazla kazanan isimler arasında yer almaktadır.

Burak Çelik ise 21 Temmuz 1992 tarihinde dünyaya geldi.2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World birincisi oldu. 42 ülkeden 56 modelin katıldığı Best Model of The World yarışmasında "En İyi Erkek Model" seçilerek büyük bir başarı elde etti. 1992 doğumlu olan Burak Çelik, Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa adım attı. 100 bölüm rol aldığı Karagül dizisinde beğeni topladı. Ardından "Hayat Sevince Güzel" adlı dizinin başrollerinde yer alan Çelik, canlandırdığı Barış karakteriyle adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Söz dizisinde yer alan Burak Çelik Selim karakterini canlandırdı. En son oyunculuğunu Sevgili Geçmiş de Mahir karakterini oynayarak 2019 oyunculuğunu bitirdi

