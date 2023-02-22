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Malatya’daki çocuklarla buluştular

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#Berfu Yenenler#Eser Yenenler#TEGV
Malatya’daki çocuklarla buluştular
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 09:09

Berfu ve Eser Yenenler çifti önceki gün Malatya’daki depremzede çocuklarla bir araya geldi. Çift, TEGV’in etkinliklerine de katıldı.

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Berfu ve Eser Yenenler çifti önceki gün Malatya’daki depremzedeleri çadırlarında ziyaret etti. Çift, bölgedeki çocuklarla da bir araya gelerek onlarla vakit geçirdi.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Berfu Yenenler, çocukların kendisine “Fotoğraf çekelim, büyüğümüzde bize atarsın” dediğini söyledi. Ayrıca Yenenler’in ayağındaki galoş sosyal medyada gündem oldu.

Berfu Yenenler, tepkilere yanıt verdi: “TEGV’in çocuklara özel etkinlik TIR’ında galoş giyiyoruz ki içerisi kirlenmesin. Dışarı çıkarken de ise galoşu çıkarmayı unuttum.”

Malatya’daki çocuklarla buluştular

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#Berfu Yenenler#Eser Yenenler#TEGV

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