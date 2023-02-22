Malatya’daki çocuklarla buluştular

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Berfu ve Eser Yenenler çifti önceki gün Malatya’daki depremzedeleri çadırlarında ziyaret etti. Çift, bölgedeki çocuklarla da bir araya gelerek onlarla vakit geçirdi.



Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Berfu Yenenler, çocukların kendisine “Fotoğraf çekelim, büyüğümüzde bize atarsın” dediğini söyledi. Ayrıca Yenenler’in ayağındaki galoş sosyal medyada gündem oldu.



Berfu Yenenler, tepkilere yanıt verdi: “TEGV’in çocuklara özel etkinlik TIR’ında galoş giyiyoruz ki içerisi kirlenmesin. Dışarı çıkarken de ise galoşu çıkarmayı unuttum.”